Aguirre da dos días de descanso a la plantilla tras la derrota ante el Barça

Palma, (EFE).- Javier Aguirre, técnico mexicano del Mallorca, ha concedido dos días de descanso a sus jugadores tras la derrota por la mínima (0-1) ante el FC Barcelona en la séptima jornada de LaLiga.

Los integrantes de la plantilla mallorquinista prepararán la visita a Elche a partir del miércoles tras disfrutar lunes y martes de descanso, según ha informado el club balear.

Aguirre destacó el esfuerzo desplegado por sus jugadores ante el Barça, líder del campeonato empatado a puntos con el Real Madrid, y también el trabajo grupal en defensa.

El Mallorca tuvo sus opciones ante la portería de Ter Stegen y solo claudicó en la jugada del gol azulgrana, obra del polaco Robert Lewandowski, el noveno de su cuenta particular.

El equipo del “Vasco”, undécimo con 8 puntos en la clasificación provisional, intentará recuperar al lateral izquierdo Jaume Costa, que abandonó el terreno de juego lesionado ante el Barça en la segunda parte.

La entidad mallorquinista no ha hecho público, todavía, el alcance de la lesión del defensa valenciano y es duda para el partido del lunes ante el Elche C. F. que cerrará la octava jornada de la Liga Santander.