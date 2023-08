Aguirre: “No es posible perder a Gabri Veiga por ceros en la cuenta bancaria”

Palma, (EFE).- Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, se ha pronunciado este viernes en la misma línea crítica de su homólogo del Real Madrid, Carlo Ancelotti, con la marcha de Gabri Veiga, una de las promesas del fútbol español, al Al Ahli de Arabia Saudí.

“Es una pena, claro que estoy en la línea de Ancelotti, por supuesto. No es posible que perdamos un valor como Veiga por ceros en la cuenta bancaria. Claro, yo estoy en el ocaso de mi carrera y este chico apenas empieza. Seguramente era una oferta irrechazable, tanto para el club como para él, que te soluciona la vida”, dijo Aguirre en la previa de la visita del Mallorca a Granada.

“Algo habría que hacer”, añadió. “Se habla mucho del ‘fair play’ pero aquí no se ve por ninguna parte. Los temas financieros nos limitan mucho. Aunque me parece bien. No podemos vivir con deudas y estar con la espada de Damocles toda la vida con concurso de acreedores y tal y cual”.

Según el técnico de los mallorquinistas, lo ocurrido con el centrocampista del Celta, de 21 años, “no le está haciendo bien al fútbol europeo en particular ni al mundial en general”.

“Las salidas de estos chicos está debilitando a las ligas. Este jugador (Veiga) ¿qué progresión puede tener en Arabia? Yo he estado por esos lugares y es un fútbol menor, evidentemente. Pueden tener a Cristiano, Neymar o a quien sea que el fútbol seguirá siendo menor. Cada uno decide por su saludad financiera, pero sí lo vamos a extrañar. Ojalá se pongan límites, sería buenísimo”, enfatizó Javier Aguirre.- EFE

