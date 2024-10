Aguirre: “Nunca nadie fuera de mi cuerpo técnico se ha atrevido a insinuarme un jugador”

Guadalajara (México), (EFE).- El seleccionador de México, Javier Aguirre, aseguró tener independencia en sus decisiones y reveló que jamás nadie le impuso jugadores porque él no lo hubiera permitido.

“Nunca nadie que no sea de mi cuerpo técnico se ha atrevido a insinuarme un jugador. Lo único que tengo es esto, es mi patrimonio, mi equipo, y jamás en la vida nadie, nadie, nadie (me ha impuesto nada). Lo digo delante del que lo quiera oír”, señaló en una conferencia de prensa..

Aguirre aclaró eso luego de declaraciones en los medios mexicanos sobre la posibilidad de que el ‘Vasco’ no tuviera libertad como entrenador, lo cual el estratega desmintió.

Ante los medios, el técnico confesó que le gusta recibir críticas porque forman parte de su trabajo y lo hacen crecer en su afán de que México llegue lo mejor posible al Mundial del 2026.

“Las críticas vienen porque el equipo no jugó bien los 90 minutos y no gana un partido en el que era favorito. Soy autocrítico y lo de afuera me alimenta”, dijo en una rueda de prensa, al referirse a la disconformidad de los medios y de los hinchas porque el sábado México apenas empató 2-2 con suplentes del Valencia.

Aguirre recordó que está en un proceso de análisis de jugadores y por eso ha llamado a 36 en sus dos primeras convocatorias, por lo cual también lo han criticado.

“Tomamos estos partidos de preparación para ver jugadores; el mes que viene ya tendremos un partido oficial (en la Liga de Naciones de Concacaf) para meternos en la ‘Final Four’ y entonces tomaremos a los mejores”, explicó.

México derrotó a Nueva Zelanda y empató con Canadá y el Valencia de LaLiga en los tres primeros encuentros de Aguirre en su tercera etapa como entrenador de México, luego de dirigir al Tri en los Mundiales de 2002 y 2010.

Este lunes el seleccionador dejó claro que, aunque es un partido de preparación, este martes saldrá a derrotar a Estados Unidos porque hay una rivalidad y aunque bajo su mando México le ha ganado tres veces a los estadounidenses, perdió el duelo más importante, en los octavos de final del Mundial del 2002.

Al referirse a las cinco bajas de su rival, le dio poca importancia porque, según su opinión, la selección estadounidense posee una calidad pareja y quienes salgan a la cancha son de nivel similar a los ausentes.

Sobre el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, dio por hecho que no va a regalar nada y lo elogió como un técnico formado en Europa, que va a ayudar mucho a los norteamericanos.

“Le va a dar mucho empaque a la selección de Estados Unidos, es un buen técnico; usará un método de trabajo europeo, distinto, ni mejor peor y ya contra Panamá se vio su mano”, dijo.

Javier Aguirre agradeció la oportunidad de tener en estos días en la concentración a tres de los futbolistas históricos de México, el guardameta Guillermo Ochoa, el centrocampista Andrés Guardado, quien recibirá un homenaje de despedida en el equipo nacional, y el defensa retirado Rafael Márquez, ahora entrenador auxiliar.

“Son ejemplo a seguir estos tres hombres”, aseveró y luego elogió a Guardado, quien hace poco mostraba un alto nivel en Europa y está para jugar 90 minutos mañana.

Sobre el funcionamiento del equipo, Aguirre dijo que no le preocupa y sí está concentrado en elegir bien a los jugadores en mejor forma.