Aguirre podrá contar con Kadewere y Nastasic en el Bernabeú

Palma, (EFE).- El técnico mexicano Javier Aguirre podrá alinear a los últimos fichajes del Mallorca, el delantero zimbabuense Tino Kadewere y el central serbio Matija Nastasic ante el Real Madrid, una vez resueltos los problemas burocráticos que impidieron el debut de ambos la pasada jornada ante el Girona.

Kadewere, cedido por el Olympique de Lyon, tiene opciones de acompañar arriba al kosovar Vedat Muriqi si el canario Ángel Rodríguez, que ha estado de baja por molestias en la rodilla, no se recupera del todo.

En los primeros cuatro partidos de LaLiga, Muriqi, máximo realizador del equipo balear con dos goles, ha jugado en punta asociándose, de preferencia, con el mediapunta Kang In Lee.

El surcoreano ha completado muy buenos partidos -marcó un gol en la victoria (0-2) ante el Rayo Vallecas- y Aguirre debe decidir si lo retrasa para que Kadewere entre en juego o mantiene el once de los primeros cuatro partidos.

Nastasic, por su parte, lo tiene más difícil para entrar en los planes del “Vasco” porque la línea de cinco defensa con tres centrales -Raillo, Valjent y Copete- está rindiendo a un muy buen nivel.

En todo caso, si Aguirre se decidiese por un cambio en el centro de la zaga el sacrificado sería José Copete, ex de la Ponferradina (Liga Smartbank) y debutante en Primera División.

Esta semana, asimismo, están entrenando a un muy buen ritmo, una vez superadas sus respectivas dolencias físicas, el centrocampista ghanés Idrissu Baba, el extremo senegalés Amath Ndiayé y Ángel.

El Mallorca, undécimo con 5 puntos, está invicto en sus salidas tras empatar ante el Athletic en San Mamés (0-0) y derrotar (0-2) al Rayo en Vallecas. EFE

