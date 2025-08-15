Air Canada empieza a cancelar docenas de vuelos internacionales de larga distancia

Toronto (Canadá), (EFE).- Air Canada, la principal línea área de Canadá y una de las más importantes de Norteamérica, ha empezado a cancelar docenas de vuelos internacionales de larga distancia en preparación de que sus auxiliares de cabina se declaren en huelga el sábado.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en Toronto, el director de operaciones de Air Canada, Mark Nasr, señaló que aunque este jueves las cancelaciones solo afectarán a varias docenas de rutas, a partir del viernes la compañía suspenderá “unos 500 vuelos” lo que afectará a unos 100.000 pasajeros.

“Todos los vuelos serán suspendidos el sábado a primera hora. Este planteamiento ayudará a limitar el impacto de la huelga al permitir que tantos pasajeros como sea posible completen sus viajes”, señaló Christophe Hennebelle, director de comunicaciones de la compañía.

“Lo que es más importante, ayudará a facilitar un reinicio de forma ordenada, que, bajo las mejores circunstancias, requerirá toda una semana”, añadió.

Hennebelle suspendió la rueda de prensa después de que un grupo de auxiliares de vuelo iniciasen una protesta silenciosa en la sala donde se encontraban los medios de comunicación.

Unos 10.000 auxiliares de vuelo de Air Canada, la quinta aerolínea más grande de Norteamérica, han comunicado a la compañía que están dispuestos a declararse en huelga el sábado ante el estancamiento de las negociaciones para la firma de un nuevo convenio colectivo.

Las negociaciones, que se iniciaron hace ocho meses, se centran en condiciones laborales y salarios.

Los trabajadores han señalado que en los últimos 25 años, el salario básico de los auxiliares de vuelo solo ha aumentado un 10 % cuando la inflación en ese periodo creció un 169 %.Además, los auxiliares de vuelo no son remunerados por gran parte del trabajo que realizan en tierra, como las funciones de embarque y desembarque de pasajeros.