Airbnb impulsa en verano alquiler de habitaciones como alternativa asequible

Nueva York, (EFE).- La compañía de alquileres turísticos Airbnb va a impulsar a partir de este verano, además de su oferta tradicional de apartamentos o casas, una nueva oferta para alquilar a sus usuarios habitaciones individuales.

Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de Airbnb, anotó que para este verano de 2023 su empresa se está centrando en impulsar esta nueva propuesta que se llamará “Airbnb Habitaciones”, y consiste en que los huéspedes no alquilan su casa completa, sino solo una habitación y comparten con los visitantes los espacios comunes.

“En el último año la inflación se ha disparado. La gente realmente lo está sintiendo. Y el costo de los viajes ha aumentado (…) Por eso creemos que la asequibilidad es clave”, explicó Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de la empresa, en una rueda de prensa en Nueva York a la que asistió acompañado de su madre y de dos perros mascotas.

Chesky anotó como una de las grandes ventajas de la nueva fórmula que el precio promedio de una habitación privada en Airbnb es de 67 dólares (60,87 euros) por noche, y que un 80% de este tipo de habitaciones costarán menos de 100 dólares la noche.

Para el empresario de 41 años este cambio es un regreso al “alma” e “idea original” de la compañía, cuando en 2007, Chesky y Joe Gebbia se convirtieron en los primeros anfitriones de Airbnb.

Entonces “comenzamos como una alternativa económica a los hoteles porque fue en 2008, durante la gran recesión”, dijo haciendo referencia a la crisis financiera de 2007-2008.

Chesky anotó que quería recuperar este aspecto de la aplicación desde hace tiempo, pero que los planes se frenaron durante la pandemia.

“Este es el momento perfecto para hacerlo. La gente quiere ahorrar dinero. La gente quiere conocerse. Quieren tener una experiencia local auténtica y la pandemia por fin ha terminado”, recalcó.

Chesky destacó que casi la mitad del negocio de Airbnb son de estancias de más de una semana, es decir, una duración más larga que la promedio de los hoteles, y que incluso una quinta parte de los huéspedes ahora se quedan “más de un mes”.

Para dar más seguridad a los usuarios, la plataforma va a lanzar “pasaportes” en los que se puede ver información adicional de manera sencilla sobre los anfitriones.

De cara a este verano, la plataforma anunció 50 novedades y mejoras que han pedido sus usuarios.

Por ejemplo, ahora la aplicación permitirá a los usuarios ver el precio final desde el primer clic, ya que muchos usuarios se quejaron de que a la hora de reservar en la primera pantalla salía un precio mucho más bajo, que va subiendo hasta la última pantalla, cuando al total se le suman gastos extra, como el de la limpieza.

“Le dije a nuestro equipo: No podemos lanzar cosas nuevas cuando la gente se queja (de las antiguas) en las redes sociales”, recalcó Chesky y adelantó que para el año que viene tiene ideas “nuevas” y “locas” relacionadas con la inteligencia artificial, pero no quiso dar detalles.