Aitana, Linda Caicedo, Marta, Horan y Barbra Banda: así son las 5 estrellas

Paula Lerín

Nantes (Francia), (EFE).- Así son las cinco grandes estrellas destacadas del torneo olímpico de fútbol femenino de los Juegos de París 2024 que arrancará el 25 de julio, un día antes de la ceremonia inaugural.

Aitana Bonmatí (España)

La estrella del FC Barcelona ha ganado este último año todos los títulos que han estado a su alcance. A nivel de selección, Aitana Bonmatí ha ganado el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en el que fue elegida la mejor jugadora del torneo y la Liga de Naciones mientras que en clubes ha sido clave en el histórico póquer de títulos del equipo catalán con la consecución de la Liga, Copa de la Reina, Supercopa de España y Liga de Campeones.

La centrocampista de 26 años ha sido reconocida por todos los estamentos del fútbol mundial: premio UEFA a la mejor jugadora de Europa, Balón de Oro, The Best y Laureus. Con la selección española participará por primera vez en unos Juegos Olímpicos en los que, pese a ser debutantes, llegan como una de las favoritas y con Aitana como líder buscarán el oro olímpico.

Linda Caicedo (Colombia)

Con 19 años, la talentosa futbolista colombiana es uno de los grandes diamantes del fútbol femenino y una pieza diferencial para su país. Caicedo se ha convertido en la primera jugadora en ser convocada para cuatro torneos de la FIFA en dos años: el Mundial sub20 de 2022, el Mundial sub17 solo dos meses después, el Mundial de 2023 y ahora París 2024. También en la primera colombiana en marcar gol en todas las categorías de los Mundiales.

En 2022 fue elegida “Reina de América”, premio otorgado anualmente por el periódico El País de Uruguay a la mejor jugadora del continente y en los Globe Soccer Awards solo fue superada por Alexia Putellas. El Real Madrid puso el foco en ella y se hizo con sus servicios la temporada pasada cuando cumplió la mayoría de edad.

Lindsey Horan (Estados Unidos)

La centrocampista del Olympique de Lyon será la capitana de la selección norteamericana en París 2024, un papel que ya desempeñó en el Mundial junto a Alex Morgan, pero en los Juegos tendrá como reto asumir la responsabilidad de dirigir a Estados Unidos en el cambio generacional que atraviesa sin Megan Rapinoe, ya retirada, ni Alex Morgan, que no ha sido convocada por la nueva seleccionada Emma Hayes.

Lindsey Horan ya sabe lo que es ganar una medalla olímpica, pues Estados Unidos fue bronce en Tokio 2020, pero las estadounidenses no se conforman con un tercer puesto y quieren sumar a su palmarés la quinta medalla de oro doce años después de la última ganada en Londres 2012.

Marta Vieira da Silva (Brasil)

Elegida seis veces como la mejor jugadora del mundo (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2018), para muchos es considerada la mejor de la historia. Marta Vieira da Silva es un referente del fútbol femenino que ha inspirado a generaciones de jugadoras en todo el mundo. Con 38 años, puede que París 2024 sea su último baile en un gran torneo internacional.

La delantera del Orlando Pride es la máxima goleadora internacional de las jugadoras presentes en París, con 119 tantos con Brasil y participará en sus sextos Juegos Olímpicos consecutivos. Marta también es la máxima goleadora en la historia de los Mundiales (17 goles) y la única jugadora en anotar en cinco ediciones diferentes con cinco premios a mejor jugadora. Unos números de leyenda que quiere agrandar en los Juegos.

Barbra Banda (Zambia)

La delantera es la capitana de las ‘Reinas del Cobre’, a quiénes guiará con sus goles en la segunda participación olímpica de Zambia tras Tokio 2020, en el que anotó dos ‘hat-tricks’ consecutivos nunca vistos antes en el torneo. Barbra Banda se convirtió en 2018 en la primera jugadora zambiana en fichar por un club europeo con su llegada al EDF Logroño -ahora DUX Logroño- en España y tras su paso por el Shanghai Shengli chino, firmó en marzo por el Orlando Pride.

El club estadounidense apostó fuerte para hacerse con los servicios de la delantera, que se convirtió en uno de los fichajes más caros del mundo con una cifra cercana a los 740.000 dólares (680.000 euros) después de superar que no le dejaran jugar la Copa de África por altos niveles de testosterona, ser señalada por tener rasgos identificados como masculinos y que su fichaje por el Real Madrid no se terminara de cerrar. En cambio, en el Mundial no tuvo ningún problema para participar.