Al Horford: “Tendremos que ver de qué estamos hechos”

San Francisco (EE.UU.), (EFE).- El dominicano Al Horford asumió que los Boston Celtics ya no tienen margen de error en las Finales de la NBA frente a los Golden State Warriors e instó a su equipo a afrontar con valentía y actitud este reto ya sin red de seguridad.

“Nuestras espaldas están contra la pared y tendremos que ver de qué estamos hechos”, resumió a los medios tras el quinto encuentro, que se disputó esta noche en San Francisco (EE.UU.) y que se llevaron los Warriors (104-94) para ponerse a una sola victoria del anillo (3-2).

“El desafío empieza el jueves en casa”, agregó.

El sexto partido se jugará el jueves en Boston (EE.UU.). Si hiciera falta, el séptimo se disputaría el domingo de vuelta en San Francisco (EE.UU.).

“Este es el momento en el que nos miramos los unos a los otros a los ojos y tenemos que resolverlo. Tenemos una oportunidad ahora. No hay mañana para nosotros”, dijo.

Con grandes problemas para mantener el nivel a lo largo de los 48 minutos, Boston se hundió este lunes con las pérdidas de balón (18 frente a 7 de los Warriors), su mal porcentaje de tiros libres (21 de 31) y sus tristes primer y último cuarto (27-16 y 29-20).

Horford aportó 9 puntos y 9 rebotes en unos Celtics en el que el más destacado fue Jayson Tatum con 27 puntos y 10 rebotes.

El dominicano consideró que los Celtics se dejaron arrastrar por lo que proponían los Warriors en lugar de marcar ellos el ritmo.

“Las cosas que quieren que hagamos, como hacer tiros defendidos desde media distancia y probablemente jugar un poco más rápido de lo que queremos a veces”, afirmó.

Horford dijo que estas son algunas de las razones que han hecho que el ataque de los Celtics no esté funcionando como necesitan.

“Defensivamente tenemos que ser lo que somos. Nuestra defensa nos va a dar una oportunidad. En ataque, obviamente no podemos perder el balón. Eso fue algo importante hoy. Pero tenemos que continuar siendo sólidos en la parte defensiva”, opinó.

Por último, Horford admitió que se sienten “un poco desanimados” por no haber culminado en el último cuarto la remontada que habían logrado en el tercero, cuando llegaron a tener un +5.

“Siento que tuvimos oportunidades, pero empezamos a jugar un poco como al principio del partido. Eso fue duro”, concluyó.