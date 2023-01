Al menos 2 muertos tras un tiroteo registrado en un centro escolar de EE.UU.

Washington, (EFE).- Al menos dos personas fallecieron este lunes y una más resultó herida tras un tiroteo registrado en una escuela para jóvenes que viven en situación desfavorecida en la ciudad estadounidense de Des Moines (Iowa).

La policía local informó a través de las redes sociales de que hay “múltiples sospechosos potenciales bajo custodia”.

Posteriormente, el jefe policial Paul Parizek confirmó a varios reporteros que acudieron a la escena que dos los estudiantes, que previamente se habían reportado como heridos, fallecieron.

La tercera persona herida, cuyo estado de salud se desconoce, es un profesor del centro Starts Right Here que, según la cadena CNN, es una escuela autónoma que ayuda a los jóvenes que viven en circunstancias desfavorecidas.

El suceso se produjo en torno a las 13.00 hora local (19.00 GMT) y tiene lugar dos días después de que otro tiroteo masivo perpetrado por un hombre asiático, que después se suicidó, acabara con la vida de once personas en la ciudad de Monterey Park, a 15 kilómetros al este de Los Ángeles (EE.UU.).

Ese tiroteo tuvo lugar a las 22.22 hora local del sábado (6.22 horas GMT del domingo) en una sala de baile tras las festividades del Año Nuevo chino.