Monday, October 20, 2025
Estados Unidos

Al menos 3 heridos en un tiroteo en una residencia de un campus universitario en Oklahoma

Miami (EE.UU.), (EFE).- Al menos tres personas, incluido un estudiante, resultaron heridas en un tiroteo en una residencia en el campus de la Universidad Estatal de Oklahoma (OSU, en inglés), sin que la Policía haya notificado arrestos por el momento.

El tiroteo tuvo lugar a las 03:40 hora local (08:40 GMT) en el dormitorio residencial Carreker East de la universidad, informó en un comunicado el Departamento de Policía de OSU.

Al menos tres personas, incluido un estudiante, fueron heridas durante el incidente, señaló por su parte un portavoz de la universidad al medio ABC News, sin proporcionar más detalles sobre su condición.

La Policía agregó que se trató de un hecho aislado y que el sospechoso “ya no se encuentra en el campus”.

Además, facilitó un número de contacto para quienes posean información que ayude a localizar al agresor, en el marco de una investigación que está en marcha.

Estados Unidos ha registrado al menos 300 tiroteos masivos en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive. En cada uno de estos incidentes, al menos cuatro personas recibieron disparos, sin contar al atacante.

