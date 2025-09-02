Al menos 7 muertos y 47 heridos en tiroteos en Chicago entre amenazas de militarización

Miami (EE.UU.), (EFE).- Al menos siete personas murieron y otras 47 resultaron heridas en tiroteos en Chicago durante el pasado fin de semana, informó la Policía, en un momento en que el Gobierno de Estados Unidos ha expresado su deseo de militarizar la ciudad para reducir el crimen, pese al rechazo de las autoridades locales.

Cifras reveladas por el Departamento de Policía de Chicago revelan que siete personas murieron en los dos últimos días en tiroteos, a lo que se sumaron 47 heridos.

Un balance de víctimas tan elevado no es infrecuente para Chicago, una ciudad con una alta tasa de criminalidad que la semana del 18 al 24 de agosto registró 43 tiroteos y el asesinato de 9 personas.

Sin embargo, estas cifras se producen cuando la Administración del presidente, Donald Trump, ha amenazado con desplegar próximamente la Guardia Nacional en la ciudad.

La posible militarización ha recibido fuertes críticas por parte del alcalde, Brandon Johnson, y del gobernador del estado de Illinois, J.B. Pritzker, ambos demócratas, que cuestionan que el despliegue forma parte del plan de Trump para arrestar a migrantes indocumentados y deportarlos.

El alcalde firmó la semana pasada una orden ejecutiva impidiendo a los funcionarios locales colaborar con el Gobierno federal, en caso de que el despliegue se hiciera efectivo.

Además, durante las protestas por el Día del Trabajo que se celebra hoy en Estados Unidos, miles de personas salieron a las calles de Chicago con pancartas contra la medida de Trump, pidiéndole que no siguiera con sus planes.

No obstante, Trump se hizo hoy eco en Truth Social de estas cifras de violencia en Chicago, donde aseguró que “el crimen está totalmente fuera de control”.

Las amenazas de Trump ya son una realidad en Washington D.C., donde el presidente ordenó recientemente el despliegue de tropas para combatir la inseguridad, también pese al rechazo de la alcaldesa demócrata.

El Gobierno desplegó el pasado junio a miles de efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, en el marco de unas protestas contra las redadas migratorias.