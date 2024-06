Alan Minda, el crack obediente: “Hice lo que me pidió el profe”

Las Vegas (EE.UU.), (EFE).- Con Brujas juega en Bélgica y de miedo fue el gol de Alan Minda para ponerle la guinda a una victoria de Ecuador sobre Jamaica por 3-1, pero para el extremo de 21 años, su jugada es consecuencia de lo que le pidió el entrenador Félix Sánchez Bas antes de entrar, y que él cumplió a rajatabla.

“Hice lo que me pidió el profe. Él me pidió tranquilidad, confianza y hacer lo que sé”, declaró a periodistas el jugador nacido en Esmeraldas.

En su sexto partido con la selección ecuatoriana, y en el segundo oficial, Minda confirmó su clase al marcar el tercer gol con una cabalgata de su cancha a la de Jamaica.

“Estoy feliz con mi primer gol en la selección, pero más contento por los tres puntos. Esto no termina”, manifestó al término del partido de la segunda jornada del Grupo B de la Copa América jugado en Las Vegas.

Pese a que la situación de la Tri no está definida, garantizó que el equipo dirigido por el español Sánchez Bas va a dar “todo dentro del campo”.