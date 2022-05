Alario asegura que mentalidad de los argentinos hace diferencia en Mundiales

Toluca (México), (EFE).- El argentino Lucas Alario, delantero del Bayer Leverkusen, afirmó que su país posee la mentalidad necesaria para marcar diferencia en una Copa del Mundo, lo cual tratará de demostrar en Catar.

“A pesar de que se han acortado distancias en el fútbol en una Copa del Mundo todo cambia, hay algo muy corto y largo a la vez para trascender y ganar; es la mentalidad y el futbolista argentino la tiene”, compartió el artillero con Efe.

Alario anotó seis goles en la temporada 2021-2022, en la que el Bayer Leverkusen concluyó tercero de la Bundesliga, posición que le da al equipo derecho a participar en la Champions League de la siguiente campaña luego de dos años de ausencia.

En el curso 2021-2022 el delantero jugó en 27 partidos, cinco como titular.

El argentino destacó el crecimiento del fútbol de países como Ecuador, Perú o Colombia, pero también en México y Estados Unidos en el norte del continente.

“Se han acortado distancias, se nota en los partidos que se tienen en la dura eliminatoria sudamericana y también en equipos como México y Estados Unidos que cada vez tiene una liga más fuerte”, afirma.

El artillero aceptó que México, uno de los rivales de Argentina en la próxima Copa del Mundo de Catar 2022, es ejemplo de ese crecimiento y a la vez una selección a la que le falta eso que definió como algo muy corto y largo para trascender.

“México y Argentina se han enfrentado muchas veces y nunca ha sido fácil para nosotros salir vencedores, y creo que ahora no va a ser la excepción, a pesar de que México tiene las herramientas para competir, pero confío en que Argentina va a ganar”, señala.

Argentina y México han chocado tres veces en Mundiales. En 1930 la albiceleste lo goleó por 6-3 en fase de grupos; en Alemania 2006 Argentina venció 2-1 con gol de Maxi Rodríguez en octavos de final, misma instancia en la que triunfó en Sudáfrica por 3-1.

Esa mentalidad a prueba de las adversidades distingue al futbolista argentino insistió Alario.

“Eso habla muy bien del jugador argentino. En todos los equipos del mundo hay un jugador argentino que compite, hay mucha calidad para escoger y esa es una virtud del futbolista de mi país que siempre sueña con estar en la selección”, comenta.

El surgido en el Colón de Santa Fe de la liga de su país subrayó que en la Copa del Mundo de Catar 2022, Argentina, que comparte grupo con México, Arabia Saudí y Polonia, parte como favorito para ser campeón: “Argentina está para llegar a la final y pelear, es lo que todos deseamos, refuerza esa confianza la conquista de la Copa América pasada, sin duda esperamos que así sea”.

Lucas Alario confesó que se aferra a esa mentalidad de la que habla para no perder la esperanza de meterse en el grupo final del seleccionador argentino Lionel Scaloni para el Mundial de este año: “Soy consciente de que hay muchos jugadores de primer nivel y no me queda más que luchar por un lugar, hacer las cosas bien en el Bayer, después ya toca al técnico. Siempre tengo esperanza y procuro no verme ni cerca ni lejos, sino estar listo para ser útil”, concluye.