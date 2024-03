Alba en el once ideal de la MLS y candidato al mejor gol antes de enfrentar a Nashville

Nueva York (EFE).- Inter Miami se mide este miércoles al Nashville en la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf (2-2 en la ida), un duelo clave para el equipo que lidera Lionel Messi y al que Jordi Alba llega como uno de los jugadores más destacados del conjunto de rosa en el arranque de esta nueva temporada.

El lateral izquierdo español fue escogido en el once ideal de la jornada 4 de la MLS, que se disputó este pasado fin de semana, y también es candidato al mejor gol de esa jornada cuya votación en las redes sociales está abierta hasta este miércoles.

Inter Miami registró el domingo su primera derrota de la temporada, un 2-3 frente al Montreal en la MLS en el que Messi no jugó por rotaciones y Luis Suárez y Sergio Busquets solo saltaron al encuentro en la segunda parte.

Quien sí salió de inicio y disputó todo el partido fue Alba, que firmó un golazo en la segunda mitad con un precioso disparo desde la frontal del área que entró muy cerca de la escuadra.

Alba compite por el reconocimiento al gol de la jornada con el brasileño Evander (Portland Timbers), el italiano Lorenzo Insigne (Toronto) y el griego Giorgos Giakoumakis (Atlanta United).

Además, ese gol fue uno de los argumentos de peso que llevaron a Alba al once ideal de esta jornada de la MLS (el único jugador del Inter Miami seleccionado este fin de semana).

Esta es la primera temporada completa en EE.UU. para el exjugador del Barcelona, que aterrizó en Florida el pasado verano.

Sus internadas por la izquierda y su gran conexión con Messi han sido claves en el plan ofensivo de Gerardo ‘Tata’ Martino en estos primeros partidos del año.

Por ejemplo, el Inter Miami rescató un punto en el campo del LA Galaxy (1-1) con un gol en el minuto 92 de Messi a pase de Alba.