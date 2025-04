Albergues del país reducen casi un 60% el sacrificio de mascotas

De acuerdo con nueva data, los albergues del país han logrado una reducción significativa en el sacrificio de mascotas como consecuencia de la falta de espacio.

Cuatro millones de perros y gatos fueron salvados el año pasado de morir en un albergue, según nuevos datos de Best Friends Animal Society. El conjunto de datos de Best Friends de 2024 ofrece la visión nacional más precisa y completa sobre la cantidad de perros y gatos que entran y salen de los albergues en un año determinado.

Best Friends atribuye las cifras positivas de vidas salvadas a una tendencia que muestra un apoyo y un impulso creciente hacia programas que se aplican en los albergues de todo el país. En los últimos ocho años, los albergues han visto una reducción de casi el 60% en el número de mascotas que son sacrificadas por falta de espacio.

En el 2024, poco menos de cinco millones de perros y gatos ingresaron a los albergues del país, lo que representa una disminución del 12 % en comparación con 2016. Para ponerlo en perspectiva, en el 2016 más de un millón de perros y gatos fueron sacrificados en los albergues. El año pasado, esa cifra se redujo a 425,000, una disminución del 59 %, con casi dos de cada tres albergues logrando el estatus de “no-kill”. (donde no se sacrifican mascotas en los albergues)

“Nuestros nuevos datos son motivo de celebración porque demuestran que Estados Unidos ya no está dispuesto a aceptar el sacrificio de mascotas como un medio viable para gestionar la población en los albergues”, dijo Julie Castle, directora ejecutiva de Best Friends Animal Society. “Desde que en 2016 asumimos el compromiso firme de convertir al país en ‘no-kill’, hemos visto cómo lo que muchos consideraban una utopía se ha convertido en la nueva normalidad. Pero aún queda trabajo por hacer: el año pasado, 425,000 perros y gatos fueron sacrificados simplemente porque no tenían un lugar al que llamar hogar. Seguiremos trabajando para salvar la vida de todos los perros y gatos sanos y tratables hasta que logremos que eso sea una realidad.”

Gobernadores y legisladores de todo el país también se están alineando con la tendencia “no-kill”, y desde 2024, nueve estados han emitido proclamaciones o resoluciones en apoyo a esta causa, incluyendo Arizona, Georgia, Montana, Idaho, Mississippi, Dakota del Norte, Utah, Virginia y Washington.

Actualmente, Delaware, Nuevo Hampshire, Rhode Island y Vermont han alcanzado y mantenido ser “no-kill”, lo que significa que todos los albergues en esos cuatro estados tienen un nivel de salvamento del 90 % o superior.

Otros diez estados, además del Distrito de Columbia, tienen menos de mil mascotas por salvar para alcanzar a ser “no-kill” en todo su territorio. A continuación, se presenta un desglose aproximado del número de mascotas que aún necesitan ser salvadas en cada estado — del más cercano a ser “no-kill” al más lejano:

• Montana – 40

• Dakota del Norte – 50

• Maine – 150

• Connecticut y Wyoming – 200

• Massachusetts – 300

• Idaho y Nebraska – 450

• Minnesota – 500

• Oregón y el Distrito de Columbia – 800

• Virginia Occidental – 1,100

• Alaska – 1,300

• Dakota del Sur – 1,500

• Iowa – 1,600

• Nueva Jersey, Utah y Washington – 1,700

• Nevada – 1,900

• Colorado – 2,300

• Kansas y Misuri – 2,400

• Nueva York – 2,500

• Wisconsin – 2,900

• Arizona y Hawái – 5,200

• Pensilvania – 5,400

• Arkansas – 5,800

• Misisipi – 6,200

• Maryland – 8,000

• Carolina del Sur – 8,800

• Virginia – 9,100

• Indiana – 9,300

• Tennessee – 9,600

• Illinois y Oklahoma – 10,100

• Michigan – 10,700

• Ohio – 11,500

• Kentucky – 12,300

• Nuevo México – 12,400

• Luisiana – 12,900

• Georgia – 20,100

• Alabama – 21,300

• Florida – 22,600

• Carolina del Norte – 35,300

• California – 62,400

• Texas – 86,000

“Millones de hogares en Estados Unidos agregarán una mascota a su familia este año,” dijo Castle. “Si tan solo 1 de cada 17 de esas familias eligiera adoptar una mascota de un albergue en lugar de comprarla en una tienda de mascotas o a un criador, podríamos alcanzar el ‘no-kill’ en todo el país. Esto tiene solución: podemos poner fin al sacrificio innecesario de las mascotas de nuestra nación — sus vidas están, literalmente, en nuestras manos.”

Para obtener más información, visita salvaunamascota.org

###

*El término “no-kill” se define por un nivel de salvamento del 90 % de los animales que ingresan a un albergue y es un indicador significativo y lógico para medir el progreso en la salvación de vidas. Típicamente, el número de mascotas que sufren problemas médicos o de comportamiento irreparables que comprometen su calidad de vida y les impiden ser reubicadas no supera el 10 % de todos los perros y gatos que ingresan a los albergues. Para que cualquier comunidad sea “no-kill”, todos los miembros de esa comunidad deben trabajar juntos para lograr y mantener ese objetivo común, mientras priorizan la seguridad comunitaria y una buena calidad de vida para las mascotas como principios guía del modelo “no-kill”. Esto significa cooperación entre albergues de animales, grupos de rescate, agencias gubernamentales, miembros de la comunidad y otros interesados, todos comprometidos con las mejores prácticas y protocolos.

Sobre los datos de Best Friends Animal Society

Best Friends Animal Society cuenta con el conjunto de datos más completo y preciso de la industria, proporcionando información clave y análisis de más de 10,000 albergues y grupos de rescate en todo Estados Unidos, y compartiéndolo de la manera más transparente posible. Estos datos están disponibles públicamente a través de nuestro panel de salvamento de mascotas, hasta el nivel de cada albergue. Best Friends cree que confiar al público este nivel de transparencia en los datos es fundamental para que una comunidad logre el estatus “no-kill”. Nuestro panel de salvamento es el ÚNICO lugar centralizado donde puedes ver los datos de albergues individuales, incluidos aquellos que Best Friends ha obtenido activamente a través de solicitudes de registros públicos y fuentes accesibles al público para ofrecer la imagen más completa posible.

Sobre Best Friends Animal Society

Best Friends Animal Society es una organización líder en bienestar animal dedicada a salvar las vidas de perros y gatos en los albergues de los Estados Unidos y a hacer que todo el país sea “no-kill”. Fundada en 1984, Best Friends gestiona instalaciones y programas de salvamento en todo el país en asociación con más de 5,000 albergues y organizaciones de rescate. Desde nuestra sede en Kanab, Utah, también operamos el santuario animal “no-kill” más grande del país, un destino que da vida a nuestra misión para miles de visitantes cada año. Mantenemos los datos más completos sobre albergues de animales en el país y los ponemos a disposición del público, empoderando a las comunidades con información crucial sobre las necesidades de sus albergues locales y cómo pueden ayudar. Creemos que cada perro y gato merece un hogar. Y creemos que, trabajando juntos, podemos Salvarlos a Todos.