Albert Pujols se enfoca en los Leones y tiene la mira puesta en las Grandes Ligas

Redacción Deportes, (EFE).- A unos días de que fuera anunciado como dirigente de los Leones del Escogido en el béisbol de la República Dominicana, Albert Pujols se presentó en el campo de entrenamientos de los Angelinos de Los Ángeles, donde señaló su deseo de lograr dirigir en las Grandes Ligas.

“Si la oportunidad es la indicada algún día, creo que estaré listo para eso”, dijo Pujols al ser cuestionado sobre sus posibilidades de dirigir en el máximo nivel de la MLB.

Pujols, quien está como instructor invitado en Surprise, Arizona, hogar de entrenamientos de los Angelinos, reveló que la próxima semana estará trabajando de lleno en su labor como dirigente de los Leones, de cara a la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

“Voy a concentrarme en lo que necesito hacer, que es estar aquí por una semana y luego ir a la República Dominicana y preparar el equipo”, explicó Pujols, quien por primera vez tendrá la oportunidad de comandar un club a nivel profesional.

Pujols es uno de los peloteros dominicanos más exitosos en la historia de las Grandes Ligas, donde conquistó tres premios al Jugador Más Valioso, ganó dos veces la Serie Mundial y fue el cuarto toletero en superar la barrera de los 700 jonrones (703), un éxito que el conjunto capitalino espera pueda replicar en esta experiencia en el campeonato invernal de la República Dominicana.

La tarea de Pujols no será nada sencilla, ya que los Leones no conquistan el campeonato local desde la contienda 2015-16, siendo el único equipo sin ganar desde entonces entre los seis equipos de la liga dominicana.

Con todo y el reto que enfrenta en su primera campaña como dirigente y frente a su objetivo de en algún momento llegar a la MLB, Pujols ha encontrado voces que confían en su conocimiento y talento para lograr ser exitoso en su papel como estratega.

“Creo que Albert Pujols es una de las personas más inteligentes que he visto en el juego. Y en cuanto él ahora dirigiendo, él tiene que acercarse a mí, porque probablemente sabe más que yo”, dijo al respecto el dirigente de los Angelinos, Ron Washington.

El tres veces Jugador Más Valioso y principal figura de los Angelinos, el jardinero Mike Trout, destacó el liderazgo que Pujols suele ejercer, el cual entiende podrá llevar en su nueva faceta.

“Tuve mucha suerte de poder estar en el clubhouse con Albert Pujols siendo el líder, poder observar su ética de trabajo y la forma en que era un líder en este clubhouse. Ha sido genial”.

Además de los conocimientos que desarrolló como jugador, Pujols contó en su carrera por las manos de dirigentes exitosos como Tony La Russa, Mike Scioscia o Dave Roberts, quienes han sido parte del desarrollo que podrá implementar en su tarea con los Leones, mientras pone su mirada en alcanzar las Grandes Ligas.