Alberto Fernández denuncia que África fue “abandonada” ante la pandemia

Ciudad de México, (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, denunció este martes ante la proliferación de la nueva variante ómicron del coronavirus que África fue “abandonada a su suerte con las vacunas” e hizo un llamado a combatir la desigualdad y “no repetir la historia”.

“África fue abandonada a su suerte con las vacunas, enfrentando una nueva variante que pone en jaque a todo el sistema internacional nuevamente”, expresó al participar de forma telemática en el foro del Grupo de Puebla, que reúne a líderes progresistas latinoamericanos en Ciudad de México.

El mandatario explicó que el 90 % de las vacunas contra la covid-19 quedaron distribuidas en el 10 % de los países “más poderosos” y reprochó: “ese no es un sistema de igualdad, eso es una gran injusticia”.

“Si de una vez por todas no tomamos el toro por las astas, una vez más nos chocaremos con esa realidad espantosa que la pandemia dejó al descubierto: la realidad de la desigualdad en la que unos pocos disfrutan y millones y millones sufren”, reivindicó.

Por su parte, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, presente en la inauguración del encuentro, explicó que “la pandemia ha traído consigo 230 millones de personas que han ingresado en la pobreza extrema en el mundo”.

Por ello, recordó el plan del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien propuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los países del G20 y las personas más ricas del mundo paguen un impuesto para combatir al pobreza en el mundo.

“Mientras no construyamos una fiscalidad justa, será muy difícil tener programas contra la pobreza y la miseria”, esgrimió en su turno de palabra el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

En la misma línea, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, pidió cambios tributarios para que haya “una mayor distribución de la liquidez que abunda en el norte y que falta en el sur” y exigió una “reestructuración de la deuda” de los países.

Fundado en 2019, el Grupo de Puebla cuenta con 54 líderes progresistas de Latinoamérica, el Caribe y España.

Al encuentro de la capital mexicana asistieron Zapatero, la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, el expresidente de Colombia Ernesto Samper, el expresidente de Ecuador Rafael Correa y el expresidente de Paraguay Fernando Lugo, entre otros.

También participaron de forma remota el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el expresidente de Brasil Lula da Silva.