Alcalde de Nueva York reitera que la ciudad no coopera con ICE, tras redada en Manhattan

Nueva York, (EFE).- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, reiteró que esta ciudad no coopera con las autoridades federales de inmigración, luego de que varias personas fueran detenidas en plena calle por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

“La Ciudad de Nueva York no coopera con las autoridades federales en materia de deportaciones civiles, de acuerdo con nuestras leyes locales”, indicó Adams -en su página en X- al referirse a que esta es una ciudad amiga de los indocumentados o “ciudad santuario”.

Al menos cuarenta agentes de inmigración se presentaron esta tarde a la Canals Street en Manhattan, cerca de los barrios de Chinatown y SoHo, un reconocido punto de vendedores ambulantes.

La presencia de los agentes generó caos entre los comerciantes, que -según el canal 7 de ABC- recogieron la mercancía que vendían en mesas e intentaron huir y algunos de los que corrían cayeron en la calle mientras eran perseguidos.

Varios transeúntes gritaron a los agentes “¡Qué vergüenza!” y grabaron el operativo.

La presencia de los agentes se conoció luego de que la Immigrant Coalition y otras ONG avisaron, a través de Instagram y con imágenes tomadas en el momento, de la presencia de los agentes federales en la zona.

De acuerdo con medios locales, al menos cuatro personas fueron detenidas y se desconoce a dónde fueron llevadas, aunque se cree que fueron conducidas a un edificio cercano que alberga oficinas federales donde ICE mantiene a varios inmigrantes con miras a su deportación.

Según la cadena ABC, algunos vendedores dijeron que les pidieron que mostraran sus pasaportes o prueba de estatus legal.

“Mientras recopilamos información sobre la situación, los neoyorquinos deben saber que no tenemos ninguna participación” en lo ocurrido, insistió el alcalde neoyorquino, a quien muchos han acusado de respaldar la política migratoria de la Administración Trump.

“Nuestra administración ha sido clara en que los neoyorquinos indocumentados que intentan perseguir sus sueños americanos no deben ser el objetivo de las fuerzas del orden y que los recursos deben centrarse en los criminales violentos”, afirmó Adams.

La Policía de la ciudad también envió un mensaje a los neoyorquinos a través de las redes sociales: “El Departamento de Policía no tuvo participación en la operación federal que tuvo lugar en Canal Street esta tarde”.

Por ser una ciudad santuario, la Policía de Nueva York y otros empleados municipales tienen prohibido cooperar con las autoridades de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional, bajo el que opera ICE, confirmó a ABC que sus agentes, así como de otras agencias federales, entre éstas el FBI y la DEA, “llevaron a cabo una operación de cumplimiento dirigida y basada en inteligencia en Canal Street en la ciudad de Nueva York”.