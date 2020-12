Alcaldes instan al Congreso a aprobar ayudas económicas antes de Navidad

Washington, (EFE News).- Los alcaldes de Estados Unidos instaron este jueves al Congreso a que no vaya al receso tradicional por las fiestas de fin de año sin aprobar un paquete de ayuda económica para los afectados por la pandemia de la covid-19 que se negocia actualmente en Washington.

“Los alcaldes ven, complacidos, que el Congreso finalmente está llegando a un entendimiento en la discusión de un paquete de estímulo bipartidista”, señaló en una declaración el presidente de la Conferencia de Alcaldes, Greg Fischer, el alcalde de Louisville, en Kentucky.

“Es ahora crucial que los legisladores incluyan asistencia directa y flexible para que las ciudades de todo tamaño respondan al resurgimiento de coronavirus, contrarresten las pérdidas económicas relacionadas con la covid-19 y promuevan la recuperación económica”, añadió.

La pandemia, que en Estados Unidos ha contagiado a más de 14 millones de personas y ha causado la muerte de más de 276.000, ha obligado la reducción y en muchos casos la paralización de actividades económicas que enviaron a decenas de millones de trabajadores al desempleo.

En marzo el Congreso aprobó y el presidente Donald Trump promulgó un conjunto de medidas de estímulo económico por más de 2,3 billones de dólares que incluyó asistencia para empresas y negocios pequeños y extensiones de las prestaciones por desempleo. Pero ese socorro se agotó en pocos meses y desde entonces el gobierno no ha aplicado otras medidas para sustentar la economía.

“El hecho de que nuestra reactivación ya empieza a flaquear revela el grado en que estas medidas se han demorado demasiado”, continuó Fischer. “En todas partes, las ciudades sufren como consecuencia directa de esta pandemia y la ausencia de ayudas ahora ponen a los empleados municipales, incluidos el personal que atiende emergencias, en el desempleo”.

Esto “hará más difícil el vencer a este virus, y sin la ayuda de Washington, las ciudades serán un lastre y no un motor para la economía”, según el alcalde. “Sabemos que los miembros de los dos partidos en el Congreso entienden la naturaleza crítica del alivio para las ciudades. Washington no puede irse de vacaciones sin completar esta tarea”.

