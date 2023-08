Alcaraz avanza a la segunda ronda de US Open y critica el comportamiento de Rubiales

Nueva York, (EFE).- Carlos Alcaraz (1) comenzó su defensa del Abierto de EE.UU. eliminando al alemán Dominik Koepfer (75), quien se tuvo que retirar por lesión en el segundo set, y además criticó el comportamiento de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, por su beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso.

“He seguido el asunto. Obviamente es algo que ha dado que hablar muchísimo, yo creo que en España mucho más. Nosotros estamos aquí y no sabemos todo lo que se ha formado ahí en España. Pero que haya llegado hasta aquí pues ya dice la magnitud que es”, dijo.

“Mi opinión es que, voy a ser sincero, son actitudes que un alto cargo no tiene que mostrar. Es mi única opinión que voy a dar al respecto. Y esperemos que se solucione pronto ya que el equipo femenino ha hecho un logro histórico y que no se haya dado tanto crédito por lo que ha pasado es una pena. Esa es mi única reflexión”, agregó.

Número uno del mundo y vigente campeón del Abierto de EE.UU. y de Wimbledon, Alcaraz superó la primera ronda por la retirada del lesionado Koepfer, que se torció el tobillo izquierdo en el primer juego del partido y que abandonó con 6-2 y 3-2 abajo después de 60 minutos.

Alcaraz se medirá en la siguiente ronda con el sudafricano Lloyd Harris (177), que derrotó al argentino Guido Pella (203) por 7-6(5), 6-4 y 6-4 en dos horas y cinco minutos.

Tras la gran jornada del martes con cinco triunfos en seis partidos, la delegación española se tuvo que conformar este miércoles con un uno de dos puesto que Albert Ramos (88) cayó frente al estadounidense Alex Michelsen (127) por 6-4, 6-3 y 6-4 en una hora y 59 minutos.

En cuanto a la también nutrida representación argentina, Sebastián Báez (32) arrancó con fuerza y sometió al croata Borna Coric (23) por 7-5, 7-5 y 6-1 en dos horas y 35 minutos.

Más tuvo que sufrir Tomás Etcheverry (32), quien eliminó al finlandés Otto Virtanen (133) en cinco sets y tras cuatro horas y 25 minutos de batalla (6-3, 6-7, 1-6, 6-4 y 7-6).

En el capítulo de bajas argentinas figuraron este martes Facundo Díaz Acosta (94), que perdió frente a John Isner (157); Diego Schwartzman (114), que fue superado por el francés Arthur Rinderknech (73); y Nadia Podoroska (70), eliminada por la china Qinwen Zheng (23).

El chileno Nicolás Jarry pasó a la segunda ronda tras derrotar al joven francés Luca Van Assche (64) por 6-3, 3-6, 6-2 y 7-6(3) en tres horas y 34 minutos.

Por contra, Colombia se quedó sin tenistas por las derrotas de Daniel Galán (71) ante el británico Daniel Evans (28) y de Camila Osorio (68) ante la tunecina Ons Jabeur (5).

Entre los favoritos masculinos no fallaron el ruso Daniil Medvedev (3) o el italiano Jannik Sinner (6) mientras que en el cuadro femenino avanzaron la bielorrusa Aryna Sabalenka (2) y la estadounidense Jessica Pegula (3) pero se despidió en primera ronda la francesa Caroline Garcia (7).

Por último, Venus Williams (410), que recibió una invitación del torneo de Nueva York, perdió en primera ronda ante la belga Greet Minnen (97) mientras que Andy Murray (37) venció al francés Corentin Moutet (72) y sumó así su triunfo número 200 en ‘grand slam’.