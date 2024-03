Alcaraz avanza a los octavos del Masters 1.000 de Miami, tras superar a un Monfils afectado en un pie

Redacción Deportes (EE.UU.), (EFE).- Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, se clasificó para los octavos de final del Miami Open superando al francés Gael Monfils (n.47), quien tuvo problemas en el pie izquierdo durante el partido, por 6-2 y 6-4 en una hora y 14 minutos

Reciente campeón en Indian Wells, el español se enfrentará en la siguiente ronda de este Masters 1.000 al vencedor del encuentro entre el estadounidense Ben Shelton (n.17) y el italiano Lorenzo Musetti (n.24).

Alcaraz atraviesa un momento magnífico de forma aunque este lunes no tuvo que desplegar todo el potencial de su tenis puesto que el duelo se vio marcado por los problemas físicos de su rival en el pie izquierdo.

Tras algo más de cuarto de hora de juego (2-2, 0-30 para Alcaraz), Monfils, de 37 años, se hizo daño al golpear un revés y se fue de forma momentánea al suelo.

No recibió atención médica, pero estiró el pie izquierdo tratando de sofocar ese dolor que, a partir de entonces, lastró claramente su movilidad y precisión en los golpes.

Justo en ese juego consiguió Alcaraz su primer ‘break’ de la tarde y a partir de entonces dominó con autoridad el partido hasta cerrar la victoria.

Antes de ese percance, Monfils se había mostrado como un contrincante peligroso para Alcaraz presumiendo de capacidad atlética, sacando el látigo de su derecha y siendo agresivo con el resto.

El de El Palmar, que había ganado el único precedente hasta ahora entre ambos (octavos de Indian Wells en 2022), aceptó encantado el reto y en los primeros juegos se vieron peloteos de fascinante calidad e intensidad antes de que el pie izquierdo le fallara a Monfils.

Alcaraz estuvo muy serio de principio a fin y no se relajó en absoluto pese a los problemas del francés. No perdió el hilo del duelo, movió con acierto la pelota de lado a lado, rompió una vez más el servicio a Monfils en la primera manga y se anotó el set inicial en 32 minutos.

Con resignación y sonrisa torcida, el galo continuó sobre la pista aunque en el segundo set entregó su primer saque en blanco y perdió de nuevo su servicio poco después (4-1).

El único contratiempo para Alcaraz fue que concedió un ‘break’ (el único de todo el partido) cuando sacaba para ganar ante un Monfils tirando de orgullo (5-3).

Pero lo corrigió con apabullante solvencia en su siguiente turno al saque, finiquitó el triunfo sin dar espacio a ninguna sorpresa y aún tuvo tiempo para firmar algunos puntos espectaculares que pusieron al público en pie y que hasta Monfils saludó sonriendo.

El murciano se ha convertido en una pesadilla para los tenistas franceses, ya que acumula un portentoso 12-1 contra rivales de ese país (su única derrota fue contra Hugo Gaston en 2021 en el Masters 1.000 de París).

Jimmy Butler, jugador de los Miami Heat de la NBA y amigo de Alcaraz, el futbolista brasileño Neymar y el extenista argentino Juan Martín Del Potro fueron algunos de los famosos que se dejaron este lunes ver en las gradas del Hard Rock Stadium.

Miami es un torneo que le trae buenos recuerdos a Alcaraz ya que en 2022 logró ahí su primer título de un Masters 1.000.

En 2023 cedió en las semifinales ante el italiano Jannik Sinner (n.3) pero ahora aspira al doblete conocido como ‘Sunshine Double’, es decir, proclamarse campeón en un mismo año en Indian Wells y Miami.

Solo siete tenistas masculinos en la historia han conseguido el ‘Sunshine Double’. Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), el chileno Marcelo Ríos (1998) y Andre Agassi (2001) lo lograron en una ocasión, pero Roger Federer y Novak Djokovic firmaron el ‘Sunshine Double’ varias veces: tres en el caso del suizo (2005, 2016 y 2017) y cuatro el serbio (2011, 2014, 2015, 2016).

En la competición femenina, solo cuatro tenistas sellaron ese doblete en un mismo año: Steffi Graf (1994 y 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiatek (2022).