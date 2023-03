Alcaraz: “Me encanta cuando las celebridades ven mis partidos”

Miami (EE.UU.), (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, reconoció que es “increíble” ver a tantas celebridades en las gradas viendo sus partidos y que a veces hasta se pone “un poco nervioso”, después de avanzar con paso firme a los octavos de final del Masters 1.000 de Miami ante la mirada de la estrella de la NBA Jimmy Butler.

“Me encanta ver celebridades viéndome. Es increíble, me siento un poco nervioso cuando veo a gente como Jimmy, o celebridades, como en el Abierto de Estados Unidos. A veces no me lo creo que esa gente esté viendo mis partidos, es una locura”, dijo Alcaraz en la rueda de prensa posterior al partido ganado por 6-0 y 7-6(5) al serbio Dusan Lajovic.

Le espera un reto complicad en los octavos, un Tommy Paul que eliminó el pasado domingo a Alejandro Davidovich y que lleva una racha de doce victorias consecutivas contra jugadores españoles.

Además, Paul ganó el único precedente contra Alcaraz, el año pasado en Montreal.

“Perdí el primer y único partido que jugué contra Tommy, sé que es un jugador de mucho talento, un jugador top, tengo que jugar mi mejor tenis y a ver qué pasa el martes”, dijo Alcaraz.

“Vi muchos partidos suyos, me gusta verle jugar. Tiene mucho talento, hace parecer las cosas simples y me gusta ver a estos jugadores. Lo está haciendo muy bien, es rápido, golpea fuerte con la derecha y el revés. Me gusta jugar estos partidos, será duro y sin duda lo voy a disfrutar”, agregó.

Tras deshacerse del argentino Facundo Bagnis en 62 minutos, Alcaraz venció con solvencia a Lajovic por 6-0 y 7-6(5), con un nuevo arranque inmejorable y unas pequeñas indecisiones en el segundo set de las que salió con autoridad en el desempate.

“Cuando saqué con 5-4 cometí unos errores que cambiaron el partido. Fallé algunos golpes con el revés y eso fue un poco la clave para que fuera un partido apretado al final. Pero mantuve la concentración”, consideró.

Alcaraz jugará los octavos de final en Miami el próximo martes, en un torneo en el que defiende el título conquistado en 2022. p