Alec Baldwin planea volver a Broadway, su primer papel tras tiroteo en rodaje

Nueva York, (EFE).- El actor Alec Baldwin planea su regreso al espectáculo protagonizando la obra “Art”, de Yasmina Reza, en Broadway, en lo que sería su primer trabajo desde que mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchinsen en el rodaje de la película “Rust” el año pasado.

De acuerdo con The New York Post, que cita una “fuente exclusiva”, el actor se subirá al escenario junto a Tony Shalhoub y John Leguizamo, para narrar esta sátira que gira en torno a tres amigos y un caro cuadro blanco.

El periódico también señala que el director será Tony Matthew Warchus y que es probable que “Art” se estrene la primavera del año que viene en el teatro Shubert.

La última vez que Baldwin se subió a un escenario fue en 2013 para interpretar “Orphans”.

El también productor dijo en una entrevista para la CNN el pasado 20 de agosto que ha tenido dificultades para encontrar trabajo desde el trágico evento.

“Ayer me despidieron de otro trabajo”, dijo y afirmó que estaba traumatizado por la muerte de Hutchins.

El tiroteo durante la filmación de la película independiente en Nuevo México (Estados Unidos) ocurrió mientras Baldwin sostenía un arma en el set cargada con munición real que se disparó.

Baldwin ha matizado en varias ocasiones que no apretó el gatillo durante el rodaje de “Rust”, sino que los golpes en el percutor trasero hicieron que se disparase el arma.

La familia de Hutchins denunció a Baldwin por homicidio imprudente, pero la fiscalía no ha presentado ninguna acusación contra el actor.

Las autoridades de Nuevo México interpusieron una multa de 140.000 dólares en abril a los productores del rodaje de “Rust”, entre los que figura Baldwin, por no garantizar el protocolo de seguridad.

De momento, los investigadores del condado de Santa Fe (Nuevo México) están esperando a que el FBI finalice el informe de balística y a que se examinen los registros telefónicos del móvil de Baldwin, antes de pasar el caso a los fiscales para que presenten posibles cargos.

De igual forma se está tratando de averiguar cómo una bala real se filtró en el set de rodaje escapando al control de Hannah Gutiérrez Reed, la especialista en armas al mando en “Rust”.