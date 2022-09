Alejandra Guzmán: “Estoy volviendo a soñar”

Washington, (EFE).- La cantante mexicana Alejandra Guzmán explicó este martes en Washington que tras tantos años de carrera musical está “volviendo a soñar” y ha decidido retomar las clases de canto para dar lo mejor de sí misma a sus seguidores.

“Yo creo que estoy volviendo a soñar, a alcanzar mis sueños y a seguir adelante con mi carrera”, dijo la mexicana a Efe en la alfombra roja de la 35 edición de la entrega de premios de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

La intérprete de “Eternamente bella” y “Hacer el amor con otro” fue la invitada estelar encargada de cantar en el evento celebrado en el Centro Kennedy de la capital estadounidense.

Guzmán explicó que con “tanta música nueva” que está saliendo, se siente como si siempre tuviera que “volver a empezar”, pero apesar de eso aseguró que sigue haciendo el rock and roll qeu la catapultó a la fama y “eso es lo bueno”.

Las hija de la reconocida actriz Silvia Pinal se dijo “muy emocionada” porque no ha parado de trabajar desde la pandemia de covid-19. Reveló que está a punto de lanzar un tema llamado “Tuya”, el primero que produce ella misma, y actuará en noviembre en Las Vegas (Nevada, EE.UU.).

También contó que está tomando clases de canto porque “nunca dejas de aprender” y quiere entregar a sus seguidores “lo mejor” de sí misma.

“La gente es divina, yo siempre he tenido mucha comunicación y mis fans siempre han sido muy aguerridos. Siempre han estado conmigo, en las buenas y en las malas”, aseguró.

Contó que cuando ha estado enferma, sus seguidores le han mandado vídeos de apoyo y ahora que se siente “bien”, quiere entregar lo mejor de ella.

Sobre la gala dijo estar feliz de cantar en “Un lugar tan bonito y hermoso” y afirmó que su actuación incluiría “orquesta”.