Alejandro Sanz arrancó #LAGIRA 2021 por Estados Unidos

Alejandro Sanz regresó a los grandes escenarios en el Rosemont Theatre de Chicago ofreciendo un fabuloso espectáculo para dar inicio a #LAGIRA 2021 en Estados Unidos.

El concierto dio comienzo con un emotivo video de introducción en el que se podía leer el mensaje “La espera ha terminado, volvemos a estar juntos” y en ese momento aparecía el multigalardonado artista español en el escenario, quien hace tan sólo una semana recibió su estrella en el mítico Paseo de la Fama de Hollywood. Sanz deleitó a sus fans durante más de dos horas con todos sus éxitos clásicos y actuales como “Amiga Mía”, “Corazón Partío”, “Looking for Paradise” y “Mi Persona Favorita”, entre otros.

Alejandro Sanz es el artista español con el mayor número de premios Grammy en la historia, con un total de 4 y 25 Latin GRAMMY. En 2017, fue honrado por la Academia de Grabación Latina como Persona del Año, en reconocimiento de su carrera y significativas contribuciones filantrópicas.

Alejandro Sanz se presentará en el Payne Arena de Hidalgo el 22 del presente mes.

Recién homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood –su obra tiene alcance global, sus seguidores se cuentan por millones, su cancionero forma parte de la memoria colectiva y ha colaborado con los artistas más reconocidos a lo largo de tan fructífera carrera, incluyendo Alicia Keys, Shakira, Destiny’s Child, Camila Cabello, Laura Pausini, The Corrs, Ivete Sangalo, Emeli Sandé, Juanes, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Alejandro Fernández, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Pablo Alborán, Niña Pastori, Judit Neddermann, Nicky Jam o el legendario Tony Bennett, entre muchos otros.

Desde el momento de su debut en 1991 (‘Viviendo Deprisa’), hasta su más reciente trabajo en 2019 (“#ElDisco”), ha lanzado 18 álbumes, todos certificados platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Actualmente se encuentra en el proceso de grabar lo que será su nuevo álbum, del cual se desprende su primer Adelanto, “BIO”.

Sanz recientemente representó a Europa en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, con una emocionante versión de la canción “Imagine” de John Lennon, originalmente escrita junto a Yoko Ono Lennon.

Alejandro Sanz ha sido reconocido también por su gran implicación en organizaciones no gubernamentales, como Médicos sin fronteras, Save The Children o Greenpeace.