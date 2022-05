Aleks Syntek asegura que el monopolio del reggaetón está terminando

México, (Notistarz).- El cantautor mexicano de pop y rock Aleks Syntek, celebra que los jóvenes se inclinen por escuchar otros géneros musicales y no sólo el reggaetón, al considerar que la música está saliendo del monopolio del género urbano.

“La música está sanando, nunca es bueno el embudo de enfocarse en un solo género musical. El urbano se adueñó de todo y llegó un momento en que la radio y las disqueras no te pedían otra cosa que no fuera reggaetón y a los que no quisimos entrar nos sacaron un poco de la jugada”, dijo Syntek en declaraciones que publica el diario local El Universal.

De acuerdo con el cantante, las nuevas generaciones están más abiertas a escuchar otras tendencias y no sólo las comerciales, lo cual fue aplaudido por el intérprete de “Tú necesitas”: “Ahorita está entrando de nuevo el gusto por la diversidad, como el pop, la música ranchera, el jazz, el blues”.

El cantante ha mostrado en todo momento su rechazo por este género musical predominante en América Latina y Estados Unidos; en 2017 causó controversia al afirmar que dicha música venía de los simios.

En el 2017, Syntek generó una gran controversia y recibió severas críticas de varios reggaetoneros, luego de que dijo en una entrevista para Saga Live que el reggaetón “es una música muy sexual. Yo creo que es porno, porque hay una diferencia entre la música porno y la música erótica. Hay que controlar los instintos animales, sino, nos volvemos changos (monos), y el reguetón viene de los simios, ojo”.

Con el tiempo su discursó cambió y tras el paso del tiempo ha suavizado su posición al afirmar no estar en contra del género, pues él tiene amigos que cantan música del género urbano, sino que está a favor regular los lugares en los cuales pueda escucharse, ya que en algunos restaurantes familiares se programa y hay niños presentes.

De momento Syntek se encuentra en la promoción de su sencillo “Eclipse de luna” en colaboración con Playa Limbo.