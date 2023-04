Alemán Will triunfa en tercera fecha de Longines Global Champions Tour México

México, (EFE).- El jinete alemán David Will se impuso en el cierre de la tercera jornada del “Longines Global Champions Tour 2023” desarrollado en Ciudad de México.

A la monta de My Prins van Dorperheide, Will acabó en primer lugar de la prueba CSI5 de salto de 1.60 metros con tiempo de 43.16 segundos en un recorrido limpio en el circuito de Campo Marte, situado en la capital mexicana.

El medallista de plata en el campeonato europeo de Riesenbeck 2021 obtuvo 108.900 euros.

La segunda plaza fue para la sueca Malin Baryard-Johnsson, quien detuvo el cronómetro en 43.57. Su premio fue de 66.000 euros.

La estadounidense Laura Kraut terminó en la tercera posición con tiempo de 44.26; se llevó una bolsa de 49.500 euros.

Eugenio Garza fue el mejor de los mexicanos, acabó en noveno lugar. Concluyó el circuito en 43 segundos con ocho penalizaciones.

El español Eduardo Álvarez Aznar no avanzó a esta prueba, en la que participaron 40 jinetes, ya que terminó en el lugar 42 en la clasificación que se efectuó el pasado viernes.

Gracias al segundo lugar en México, Baryard-Johnsson, que ocupaba el puesto dos, se adueñó del liderato del “Longines Global Champions Tour 2023” con 99 puntos. El neerlandés Maikel van der Vleuten, quien acabó sexto en la capital mexicana, descendió al segundo puesto con 94 puntos.

En tercer lugar del circuito marcha el belga Abdel Saïd con 79 puntos y David Will, ganador de este sábado, es cuarto con 72. Álvarez Aznar es decimoquinto con 37 unidades.

Más temprano, en la competencia contrarreloj de salto de 1.50 metros el sueco Henrik von Eckermann, campeón olímpico en Tokio 2020 en la prueba de salto por equipos, triunfó con un tiempo 67.43 segundos en un recorrido sin errores.

El segundo lugar fue para el irlandés Shane Breen, con 67.48 segundos. El brasileño Francisco José Mesquita Musa ocupó la tercera plaza con un tiempo de 68.72 segundos.

El madrileño Álvarez Aznar terminó en la posición 14.

México es la única sede en Latinoamérica en la que se desarrolla el circuito ecuestre más importante del mundo. La capital mexicana alberga el “tour” desde el 2016.

La cuarta jornada de las 16 que conforman el “Longines Global Champions Tour 2023” se realizará en Madrid del 12 al 14 de mayo.