Alerta en EE.UU. ante la ausencia de controladores aéreos por el cierre de Gobierno

Washington, (EFE).- El cierre de Gobierno de Estados Unidos comienza a provocar la ausencia de controladores en algunos aeropuertos del país, un hecho que, si se prolonga, podría provocar interrupciones de vuelos, advirtió este lunes el secretario de Transportes, Sean Duffy.

Durante una conferencia de prensa en el aeropuerto de Newark (Nueva Jersey), que da cobertura a Nueva York, Duffy dijo que se ha registrado un “aumento de llamadas” de controladores que no acuden a sus puestos de trabajo alegando motivos de “enfermedad”.

Durante el cierre del Gobierno, del que se cumplen seis días este lunes, los empleados federales, incluidos los controladores aéreos, trabajan sin cobrar.

De acuerdo con el secretario, el primer efecto inmediato que podría suceder es una disminución de la cantidad de vuelos que operan a diario en Estados Unidos.

Además, el próximo domingo, si el cierre se prolonga, un programa de subsidios a viajes locales a zonas rurales de distintas partes del país, como Alaska, se quedará sin fondos, agregó Duffy.

Durante el último cierre de Gobierno de Estados Unidos en 2019, los retrasos generalizados en los aeropuertos del país presionaron al Congreso y a Trump, en su primer mandato, a cerrar un acuerdo con los demócratas para reabrir la Administración tras 35 días de parón.

El Senado retomo sesiones este lunes para buscar un acuerdo que permita financiar el Gobierno. Los demócratas exigen aumentar partidas para sanidad, pero los republicanos los acusan, sin pruebas, de querer dar beneficios sanitarios a los migrantes irregulares.