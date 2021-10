Alertan a migrantes para que “no se dejen engañar” por reapertura de frontera

(EFE).- Organizaciones de la frontera sur de EE.UU. alertaron este jueves a los migrantes para que no se dejen engañar por traficantes ante el anuncio de la reapertura de los puertos fronterizos con México el próximo mes, la cual no incluye a personas que buscan solicitar asilo político.

“Para los migrantes que buscan solicitar asilo nada ha cambiado, las restricciones del Titulo 42 siguen en vigor, por favor no se dejen engañar”, dijo hoy a Efe, Joanna Williams, directora de la Iniciativa Kino Para La Frontera.

El gobierno del presidente, Joe Biden, anunció este martes la reapertura de la frontera terrestre con México y Canadá a partir de noviembre para visitantes no esenciales que estén vacunados en contra de la covid-19.

Esta medida aplica solo para aquellas personas que cuentan con una visa de turista o visitante fronterizo y que están autorizados para cruzar legalmente la frontera.

Organizaciones como Iniciativa Kino Para La Frontera temen que este anuncio sea aprovechado por traficantes de humanos para mentirles a los migrantes y aprovecharse de aquellos que tratan de solicitar asilo político.

“Sabemos que estas noticias pueden ser desalentadoras, por el momento no hay ningún cambio para las personas que buscan asilo, sin embargo seguimos luchando para que esto cambie”, dijo Williams.

La Administración del Presidente Joe Biden ha mantenido la política de emergencia de salud, conocida como Titulo 42, emitida el año pasado por el entonces presidente Donald Trump, que permite a la Patrulla Fronteriza expulsar prácticamente de inmediato a los migrantes detenidos en la frontera por razones sanitarias.

Actualmente también existe una fuerte presión por estados fronterizos como Arizona y Texas para que la Administración Biden cumpla la orden de una corte federal de restablecer el programa de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), el cual obliga a los migrantes a esperar en México mientras tramitan su solicitud de asilo.