Alertan sobre posibles encuentros con animales en áreas impactadas por Ian

Miami, (EFE).- Las autoridades de Florida han alertado a la población y a los voluntarios que ayudan en las tareas de recuperación tras el paso del huracán Ian a permanecer vigilantes debido a la mayor posibilidad de encuentros con caimanes, serpientes y hasta osos.

“Las grandes tormentas hacen que la vida silvestre se vuelva más activa. Es más probable que usted vea caimanes, serpientes y osos, así que recuerde estar alerta y darles espacio”, señaló en su cuenta de Facebook la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC).

Si bien no es inusual en este sureño estado el avistamiento de caimanes en zonas urbanas, los funcionarios de esa agencia estatal alertaron que los encuentros con esto reptiles pueden ser más frecuentes en áreas inundadas a causa de Ian, que tocó tierra en este estado como huracán de categoría 4.

Agregaron de igual forma que pueden ser más probables los encuentros con osos, quienes, curiosos por los escombros, “pueden aprovechar el fácil acceso a los restos alimentos que esperan ser recogidos por los funcionarios del servicio de recolección de residuos”.

Informó que el aumento de potenciales hallazgos se da también con otro miembro de la fauna típica de Florida, como son las serpientes, si bien estas no son venenosas.

FWC recordó a la población no intentar rescatar a un animal silvestre “durante o después de un huracán o tormenta tropical si eso los colocaría en una situación potencialmente peligrosa”.

Los posibles encuentros con animales silvestres tras el paso de una tormenta o huracán han despertado la curiosidad popular, que en los últimos años se ha visto alimentada por la circulación en internet de videos sobre la presunta presencia de animales, en especial tiburones, en áreas urbanas, imágenes sobre las que luego se ha verificado su falsedad.

El último caso de este tipo es un presunto tiburón de poco más de un metro nadando en el inundado patio trasero de una vivienda de Fort Myers, en el suroeste de Florida, la zona de mayor impacto por el huracán.

De acuerdo a medios estadounidenses, el video, que acumula millones de visionados en Twitter, fue grabado por un agente inmobiliario, aunque no hay consenso de si verdaderamente se trata de un joven tiburón o no.

Los esfuerzos de rescate y recuperación continúan hoy en Florida, donde Ian tocó tierra el pasado miércoles con vientos máximos sostenidos de 240 km/h, y los muertos se cifran por el momento en más de 50, de acuerdo a las autoridades locales.