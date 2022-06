Alex Palou no atiende a rumores sobre su futuro

Redacción deportes, (EFE).- El español Alex Palou, piloto de Chip Ganassi Racing y actual campeón de la IndyCar, no atiende a los rumores que le sitúan entre los favoritos de Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing, para ocupar uno de los tres coches que la marca británica pondrá en liza en el campeonato la próxima temporada.

Tras la renovación del mexicano Patricio O’Ward, el equipo McLaren SP anunció el fichaje del estadounidense Alexander Rossi para ocupar otro asiento y varias fuentes apuntaron a Palou como futuro piloto del equipo, pero, según pudo saber EFE, no hay nada cercano a esto.

El español lidera un equipo histórico dentro de la IndyCar como es Chip Ganassi Racing tras hacerse con el título en su primera temporada a los mandos del coche número ‘10’ y actualmente ocupa la tercera posición del campeonato con 212 puntos, a 14 del líder y compañero de equipo, el sueco Marcus Ericsson, quien le superó gracias a su victoria obtenida en las recientes 500 Millas de Indianápolis que le otorgaron 109 puntos.

Una histórica prueba en la que, tras salir segundo y liderar 42 vueltas, Palou se vio perjudicado por una desafortunada bandera amarilla que le hizo tener que pasar dos veces por boxes, lo que le relegó a las últimas posiciones y acabó salvando el día remontando hasta el noveno lugar.

Sus actuaciones no pasan inadvertidas para nadie, y menos para un Zak Brown que quiere poner todo sobre la mesa para darle a McLaren su primer título de la IndyCar.

Palou firmó por Chip Ganassi Racing hace dos temporadas, tras su año de novato en el campeonato, y, aunque la duración del contrato es confidencial, el equipo estadounidense tiene preferencia para contar con el español en temporadas futuras. Y ese es el objetivo de Palou, que suma tres victorias y 12 podios en sus 22 carreras con su actual equipo.

Un Palou que, tras volver a acusar la mala suerte para hacerse con una histórica victoria en las 500 Millas de Indianápolis, después de que el año pasado la perdiera en las últimas vueltas, ya se encuentra en Detroit para la séptima cita del campeonato en un circuito en el que la pasada temporada quedó tercero por detrás de Pato O’Ward y Josef Newgarden.