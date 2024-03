Álex Ubago está “disfrutando como un niño” de su gira y “emocionado” de llevarla a EEUU

San Juan,(EFE).- El cantante español Álex Ubago asegura a EFE que está “disfrutando como un niño” con la gira de celebración de sus dos décadas en la música y que se siente “emocionado” de llevarla este próximo mes de abril a más de una decena de ciudades de Estados Unidos.

“Cuando yo era un chaval, si me hubieran dicho que yo iba a hacer una gira e iba a tocar en ciudades como Chicago o como Denver o San Francisco, pues me hubiera costado creerlo y estoy emocionado”, declara el compositor de ‘Me muero por conocerte’ o ‘A gritos de esperanza’.

Tras presentar su ‘Álex Ubago 20 años’ por España y Latinoamérica, con paradas en países como Argentina, Chile, Perú y Venezuela, el artista arrancará su recorrido por EE.UU. el próximo 11 de abril en Denver.

A continuación se subirá durante ese mes a los escenarios de Los Ángeles, San Francisco, Miami, Atlanta, Nueva York, Chicago, San Juan de Puerto Rico, San Antonio, Houston, Dallas y el Paso.

Ubago (Vitoria, 1981) resalta en entrevista telefónica que una parada en Puerto Rico “no podía faltar” porque tiene ganas de reencontrarse con el público puertorriqueño, que siempre le ha dado “mucho cariño”.

Regocijo en las colaboraciones

Alejandro Martínez de Ubago Rodríguez, nombre de pila del artista, lleva casi dos años presentando el álbum ‘Veinte años dan mucho de sí’ que lanzó en mayo de 2022, un trabajo discográfico compuesto por 18 canciones que revisan sus mayores éxitos musicales.

El disco cuenta con la participación de artistas como Pablo López, Antonio Orozco o la Oreja de Van Gogh y Ubago no descarta que en un futuro haya una segunda parte de este proyecto.

“Queda mucho camino por delante y yo siempre he disfrutado mucho de las colaboraciones con otros artistas”, confiesa Ubago, agregando que le gustaría colaborar con artistas puertorriqueños como Ricky Martin o Tommy Torres y de otros países.

El cantante, que en 2011 recibió el Grammy al Mejor Álbum vocal pop dúo o grupo, en colaboración con Jorge y Lena por el disco ‘Alex, Jorge y Lena’, va a lanzar próximamente un nuevo álbum del que ya ha sacado tres adelantos: ‘Idiota’, ‘No volveré a pensar en ti’ y ‘Si es por los dos’.

Nuevos temas “esperando salir”

“En los últimos años han surgido muchas canciones nuevas y entonces tengo mucho donde elegir, finalmente de lo que van a entrar al álbum hay de todo, hay algunas que tienen más tiempo y están ahí esperando salir y otras que son más recientes”, explica Ubago, sobre el repertorio de su nuevo trabajo musical.

“Me sigo moviendo más entre el pop, el pop rock, la balada, la canción romántica, la canción de autor, eso sí, con un toque más actual”, precisa Ubago, que mantiene su esencia con el amor como principal fuente de inspiración.

Además, en este álbum “hay algunas canciones que hablan de la distancia y esa parte que yo sufro también, debido a lo que es mi trabajo y a los viajes y a las ausencias que muchas veces me toca pasar lejos de casa”, confiesa el cantante, que ha trabajado en el programa de concurso de talentos ‘La voz’ en España, Argentina y México.

“Mi música es más que baladas, y sobre todo si vienes a un concierto en directo es donde más se puede percibir”, subraya Ubago, para quien antes de cada espectáculo sus mejores aliados son el jengibre y “un buen abrazo bien apretado” con todo su equipo.

“Es todo un sueño hecho realidad, 22 años después me tengo que recordar el privilegio que tengo de poder vivir de lo que me gusta y poder conectar con tanta gente a través de mis canciones”, sentencia Ubago.