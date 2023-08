Alex Ubago y José María presentan una gira conjunta donde se mezclarán México y España

Ciudad de México, (EFE).- Como una forma de converger dos estilos de música, el español Alex Ubago y el mexicano José María, hijo del cantante José María Napoleón, presentaron este miércoles el tour “Dos Orillas”, que recorrerá varias ciudades de México a partir del próximo 4 de octubre.

“Estamos súper ilusionados con este proyecto. Venimos con una fusión de música de dos amigos que hemos decidido unir las dos orillas, la de España con la de México”, dijo Ubago, en una conferencia de prensa en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, a donde llegarán con su show el próximo 6 de octubre.

Los cantantes explicaron que esta gira, de la que solo anunciaron las primeras tres fechas, nació de la amistad que surgió entre los dos tras haberse conocido en el Auditorio Nacional capitalino.

El show, dijeron los artistas, tendrá una mezcla de baladas románticas y melodías que rozan en el pop rock, todas ellas versiones de los éxitos que han definido su carrera aunque con nuevos arreglos.

“Nos ilusionó mucho la idea de fusionar las canciones en un concierto que no es de uno por un lado y otro por el otro, sino en el que los dos vamos a reversionar nuestras canciones”, señaló el músico español.

La gira iniciará el próximo 4 de octubre en el Pabellón M de la ciudad norteña de Monterrey, Nuevo León, y seguirá con un concierto en el Teatro Metropolitan de Ciudad de México y uno más el 8 de octubre en el Teatro Diana de Guadalajara, Jalisco.

La serie de conciertos incluirá otras ciudades como Querétaro, San Luis Potosí, León y Mérida.

José María, quien es hijo del reconocido José María Napoleón y quien ha logrado fama gracias a temas como “Tú me enseñaste a volar” y “Día 22”, afirmó que este proyecto con Ubago ha sido “como un sueño”.

“Es una felicidad inmensa estar al lado de un artista que ha sido un referente desde que empecé a componer y a cantar”, enfatizó.

De acuerdo con ambos artistas, esta gira será una celebración de la música pop en su máxima expresión, en la que los fans tendrán la oportunidad de disfrutar un repertorio lleno de éxitos que han marcado generaciones.

“Claro que habrá éxitos como ‘Sin miedo a nada’, ‘A gritos de esperanza’ y ‘Aunque no te vuelva a ver’. Es un show con un repertorio de puros hits”, destacó Ubago.

Asimismo, los intérpretes no descartaron que en alguna de las presentaciones, Napoleón pueda acompañarlos en el escenario, pues es parte de la familia, no solo por ser el padre de José María.

“Cualquier artista tiene mucho qué aprender de ‘Napo’, que es un peso pesado, debe estar ahí (en el show), porque es parte de la familia”, aseveró Ubago.