Alexis Valdés afirma que reír y bailar son “actos de liberación” necesarios en la vida

San Juan, (EFE).- El polifacético comediante, compositor, dramaturgo y actor cubano Alexis Valdés afirma en una entrevista con EFE que reír y bailar son “actos de liberación” imprescindibles en la vida para poder afrontar cualquier adversidad.

“El humor no es necesario, es imprescindible”, subraya el humorista de 60 años, que presentará este sábado y domingo en el Centro de Bellas Artes de San Juan, en Puerto Rico, su nuevo monólogo o comedia en vivo ‘La risa que te debo’.

Allí expondrá a Cristinito, personaje que Valdés creó hace 37 años y con el que realiza “el humor de un loco” en una parte de su espectáculo.

El comediante define al personaje como un ser “muy popular, muy cómico y muy divertido” y que, por otro lado, recrea “el humor de un supuestamente cuerdo”.

Para el artista, que ha compuesto temas para Gilberto Santa Rosa o Gerardo Rivas, entre otros, el público de Puerto Rico y de Canarias (España), después del cubano, son con los que se siente “más identificado del mundo”.

Inspiración en los veteranos de la comedia

“Para los jóvenes comediantes, ver a los viejos. Porque lo sabían todo”, recomienda a los que quieran dedicarse a hacer comedia Valdés, que recalca que es necesario “tener consciencia” de que lo que hagan va a tener un impacto en sus admiradores.

“Hay que ver a Gila. Hay que ver a los comediantes de escenario, ¿no? A Le Luthier, Enrique Pinti, David Chappelle, Louis C.K, A Jerry Seinfeld, a los grandes cómicos ingleses, a Monty Python”, asevera.

De los humoristas actuales, recomienda a las nuevas generaciones prestar atención a los españoles Pepe Rubián y Goyo Jiménez, compañeros de profesión a los que conoce tras haber vivido en España durante 15 años, desde 1990 hasta 2005.

“Son gente que tú ves que han desarrollado un estilo en serio, que se han aplicado. Que han dicho, esta es mi profesión, la respeto, la quiero, la cuido y no me voy a ir por lo fácil”, indica Valdés.

El comediante y dramaturgo asegura que valora el momento en el que le llega la inspiración porque ocurre inesperadamente y es algo que no puede interrumpir.

“La inspiración en la música, escribiendo un monólogo, en una idea de comedia, en una idea de un guión de una película, en una idea de un libro, la inspiración es algo para mí sagrado”, señala.

Futuro abarrotado de proyectos

Valdés, que ha lanzado tres álbumes: ‘Musiquita en la cabeza’, ‘Cariñito’ y una compilación de varios temas que ha publicado a lo largo de su trayectoria, trabaja ahora en un nuevo disco que -detalla- “está en el camino del bolero moderno y de la bachata moderna”.

Además, forma parte del elenco de la película ‘Comandante Fritz’, dirigida por el cineasta cubano Pavel Giroud y protagonizada por la cubana Yany Prado, que verá la luz en 2025 y se está grabando en Gran Canaria (España).

“Es una película de alemanes y cubanos en la Guerra Fría”, sintetiza el dramaturgo sobre la trama del largometraje.

“Es una comedia que tiene que ver con la historia, con la política, con los enredos, con el amor y con la música. Yo soy pianista. Y es una historia muy linda y que puede ser un peliculón”, añade el actor, que también está redactando una nueva obra de teatro.

El comediante también debutó en la literatura con un libro ligero de divertidas historias y anécdotas, ‘Con todo mi humor’ (Aguilar, 2013), y presentó otras obras literarias como ‘El miedo nos hizo fuertes’ y ‘Con todo mi humor’.