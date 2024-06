Claudia Aguilar Ramírez

Glendale (EE.UU.), (EFE).- ¿Será el entrenador Gustavo Alfaro la ‘kriptonita’ de Colombia? ¿Podrá su Costa Rica acabar con el invicto de la selección de Néstor Lorenzo?

Son algunos de los interrogantes que se resolverán este viernes después del partido ante la Sele dirigida por Alfaro, el entrenador entre los que dirigen en la Copa América que quizá mejor conoce a los jugadores cafeteros después de Lorenzo.

No hay duda de que la selección colombiana ha dominado los enfrentamientos ante Costa Rica. En los últimos sesenta años solamente ha perdido un partido frente a los ticos, por 2-3, en la Copa América Centenario 2016, que también se jugó en Estados Unidos.

El de este viernes será su quinto compromiso por Copa América, historial que lideran los cafeteros con tres victorias y una derrota.

Pero la fórmula costarricense para vencer a Colombia quizá no la tienen sus once inicialistas y ni siquiera está dentro del campo de juego sino en el banquillo, con Gustavo Alfaro, el técnico argentino que como seleccionador de Ecuador fue la mente maestra y sacó ventaja en esos duelos con la Tri.

Alfaro, tras su paso exitoso por los clubes de su país, se tomó una pausa y fichó como comentarista de fútbol para un canal colombiano de televisión en el que laboró varios años y luego tomó las riendas de una Tri que fue una piedra en el zapato para Colombia.

Justamente el primer partido de Alfaro como técnico de la selección ecuatoriana fue ante Colombia, a la que goleó por 6-1 en Quito, el 17 de noviembre de 2020, en la cuarta jornada de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022.

Después Colombia, bajo las órdenes de Reinaldo Rueda, se desquitó en la Copa América de Brasil 2021 cuando le ganó por 1-0 a la Ecuador de Alfaro, en la primera fecha del grupo A, con gol de Edwin Cardona en Cuiabá, en partido que se jugó a puerta cerrada.

Y en esa misma eliminatoria al Mundial de Catar, el 14 de octubre de 2021, la Tri de Alfaro y Colombia se enfrentaron en Barranquilla por la fecha 12, y el equipo ecuatoriano sacó un 0-0 muy disputado.

En esta ocasión, aunque vuelve el mano a mano de Colombia contra Alfaro por Copa América, los 22 protagonistas en el campo de juego serán otros. Como dato no menor, ninguno de los jugadores cafeteros convocados para este torneo le ha convertido gol a Costa Rica.

Y una vez más el fútbol le da este viernes la posibilidad a Alfaro de cruzarse en el camino de la selección colombiana, equipo que respeta y admira pero al que buscará interponerse con sus ticos.

En la segunda jornada del Grupo D, Colombia puede clasificarse a los cuartos de final y Alfaro y los suyos quieren impedirlo, así como maniataron a Brasil con el que igualaron 0-0 en la primera fecha en un histórico resultado que mostró lo duro que será vencerlos.

“Nos daban por muertos sin jugar”, dijo Alfaro en la conferencia de prensa posterior a ese partido con total franqueza.

En el banquillo del equipo cafetero ahora está Néstor Lorenzo, con el invicto de 24 partidos y el favoritismo de candidato al título a cuestas, mientras que del otro lado vuelve Alfaro a la carga, con una Sele motivada y con ganas de mucho más en la Copa América 2024.