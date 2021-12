Alfonso Cuarón dirigirá la serie “Disclaimer” para Apple TV+

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Alfonso Cuarón dirigirá, escribirá y producirá la serie “Disclaimer” para Apple TV+, un proyecto televisivo para el que el mexicano ha elegido a la actriz Cate Blanchett como protagonista.

La plataforma digital explicó en un comunicado que “Disclaimer” contará con mucho talento de México detrás de las cámaras, ya que Cuarón ha fichado a su compatriota Emmanuel “Chivo” Lubezki como director de fotografía.

Lubezki, ganador de tres Óscar, colaborará en la fotografía de esta serie con el francés Bruno Delbonnel.

Esta serie narrará la historia de una periodista de investigación (Blanchett) que de repente se encuentra con una novela que cuenta una trama muy oscura en la que ella misma es uno de sus personajes.

Además de Cate Blanchett, la serie contará con Kevin Kline en su reparto.

“Disclaimer” se basará en la novela homónima que escribió Renee Knight.

Ganador de cuatro Óscar, Cuarón firmó en octubre de 2019 un acuerdo global de producción con Apple TV+ para desarrollar diferentes proyectos para la pequeña pantalla.

El mexicano ganó las estatuillas de mejor dirección y mejor montaje por “Gravity” (2013) y las de mejor dirección y mejor fotografía por “Roma” (2018).

Considerado como uno de los directores más cotizados y prestigiosos en Hollywood, la excelente y muy variada filmografía de Cuarón incluye otras películas como “Y tu mamá también” (2001), “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” (2004) o “Children of Men” (2006).