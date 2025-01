Algas marinas, una solución para reducir las emisiones de metano en la ganadería

Un estudio de UC Davis muestra que las algas marinas reducen un 40% las emisiones de metano del ganado de pastoreo, mejorando la sostenibilidad ganadera

NotiPress.- Según un estudio publicado el pasado 2 de diciembre en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, alimentar al ganado vacuno de pastoreo con un suplemento de algas marinas en forma de gránulos puede reducir sus emisiones de metano hasta en un 40%, sin afectar su salud ni su peso. Este avance ofrece una solución prometedora para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en una de las actividades agrícolas más contaminantes.

Las estadísticas indican que el ganado es responsable del 14,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, gran parte de las cuales provienen del metano liberado durante la digestión. Las vacas de pastoreo, al consumir más fibra de los pastos, generan mayores emisiones que las vacas de engorde o lecheras. En Estados Unidos, hay 9 millones de vacas lecheras y más de 64 millones de cabezas de ganado vacuno, lo que subraya la importancia de reducir estas emisiones.

Ermias Kebreab, autor principal del estudio y profesor del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de California (UC), destacó la relevancia del hallazgo: “El ganado vacuno pasa solo unos tres meses en corrales de engorde y pasa la mayor parte de su vida pastando en pasturas y produciendo metano“. Por lo tanto, agrega el investigador, “necesitamos hacer que este aditivo de algas marinas o cualquier aditivo alimentario sea más accesible para el ganado en pastoreo para que la cría de ganado sea más sostenible y al mismo tiempo satisfaga la demanda mundial de carne”.

La investigación, la primera en probar suplementos de algas marinas en ganado de pastoreo, se realizó en un rancho en Dillon, Montana. Durante 10 semanas, 24 novillos de las razas Angus y Wagyu fueron divididos en dos grupos: uno recibió el suplemento de algas y el otro no. Los animales que consumieron el suplemento redujeron sus emisiones de metano en un 40%.

Kebreab señaló que las investigaciones previas se habían centrado en entornos controlados con suplementos diarios, pero menos de la mitad de esos métodos son eficaces para el ganado en pastoreo. “Este método abre el camino para que los animales de pastoreo puedan disponer fácilmente de un suplemento de algas marinas. (…) Los ganaderos podrían incluso introducir las algas marinas a través de un bloque para lamer para su ganado”, explicó.

El potencial global de las algas marinas

Por otro lado, el estudio aborda las dificultades de alimentar al ganado de pastoreo, que a menudo está lejos de los ranchos durante largos periodos. Sin embargo, los suplementos durante el invierno o en épocas de escasez de pasto podrían ser una solución práctica. La investigación resalta cómo esta práctica no solo reduce emisiones, sino que también puede mejorar la sostenibilidad de sistemas ganaderos en zonas vulnerables al cambio climático.

Un artículo relacionado, publicado en el mismo número de PNAS, resalta la importancia de optimizar la producción ganadera en países de ingresos bajos y medios mediante mejores prácticas genéticas, de alimentación y de salud. Alison Van Eenennaam, coautora y profesora de UC Davis, señaló que este enfoque es crucial para satisfacer la creciente demanda mundial de carne, limitando al mismo tiempo las emisiones de gases de efecto invernadero.