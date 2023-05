Algo ha cambiado en la repercusión mundial de la música mexicana

Ciudad de México, (EFE).- “Compa, ¿qué le parece esa morra?”, suena hasta la saciedad en las calles de México, pero también en los hogares y fiestas de muchos países del mundo. Es el primer verso de “Ella baila sola”, del cantante llamado Peso Pluma y la banda de regional mexicano Eslabón Armado.

Algo ha ido cambiando desde hace años en la repercusión mundial de la música mexicana y ahora tres temas cantados por mexicanos son las canciones más escuchadas en el mundo.

“A mí me parece que, sin duda, México esta retomando el protagonismo que tradicionalmente había tenido en el mundo”, dijo en entrevista con EFE Alejandro Grageda, líder de relaciones con artistas y sellos dicográficos para México en Spotify.

“Un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny, “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma y “La bebe-remix” de Yvng Lucas y Peso Pluma son las tres canciones que encabezan la lista de Spotify Top 50 Global, una muestra “pequeña pero poderosa” del gran momento que vive la música de este país.

México siempre ha tenido un lugar especial en las listas de éxitos. Sin embargo, después del éxito masivo de artistas como Vicente Fernández o Jenni Rivera, no había habido un momento de tal repercusión como el actual, e incluso habían llegado a menospreciar los sonidos de la banda, la cumbia o el mariachi.

Grageda consideró además, que este momento de efervescencia “no será fugaz”. “Creo que va a ser cada vez mas protagonista en las listas, es consecuencia del trabajo que se viene haciendo de muchos años atrás”, añadió.

Y eso sienten también los artistas dentro de los sonidos del regional mexicano, que además se muestran unidos y no paran de hacer colaboraciones que los llevan a ser escuchados en todo el mundo.

“Gracias al apoyo de todos los artistas, los duetos que se están haciendo, a la gente le está gustando mucho ese rollo. Se esta fusionando con urbano o reguetón y eso hace más grande el regional mexicano”, comentaron en entrevista con EFE los miembros de Eslabón Armado, reflejando en su comentario la mentalidad que ha contribuido al crecimiento del regional.

MENOS ORTODOXIA

Las nuevas generaciones tienen menos ortodoxia y menos prejuicios de como construir una canción o un género. LLegan y critican de manera positiva y constructiva lo que ya está y se atreven a ser creativos.

Antes artistas que se desarrollaban en la música más tradicional lanzaban algunas canciones pops para colarse en las estaciones de radio y ahora los artistas que se sienten cómodos en el pop regresan a experimentar con los géneros más tradicionales.

Algunos de los artistas más reconocidos en el “mainstream” como Becky G, Bad Bunny o Karol G han querido ser parte del movimiento de la música mexicana y se han unido a los grandes, como Peso Pluma o Grupo Frontera, para adentrarse en los sonidos que no dejan de sonar.

Además de la fuerza que implica la tendencia de los jóvenes a la renovación del género, Grageda consideró que también contribuye que las temáticas han cambiado, y que los temas de la música mexicana reflejan una nueva realidad.

“Es esta muestra de cómo te puede transformar la migración, cómo de joven vas con tus raíces pero creces con un contexto social distinto como es Estados Unidos, que te inspira de esos géneros norteamericanos pero regresas a casa y estas acostumbrado a escuchar lo tradicional”, consideró Grageda.

Trombones, tuba y acordeón se mezclan con letras más contemporáneas. “Es un punto de nostalgia para los viejos y algo nuevo para los jóvenes”, dijo en entrevista con EFE el cantante de Grupo Frontera, Adelaido Solis III, conocido como Payo.

“La música mexicana tiene mucho potencial, es una nueva era para nosotros”, señalaron los miembros de Banda Renovación.

En los últimos 5 años el consumo de música a través de Spotify ha crecido en México un 604 %, mientras que en Estados Unidos un 212 % y a nivel global un 431 %, datos que muestran, explicó Grageda, la aceptación de la música mexicana en el mundo y como el regional mexicano se ha ido alimentando de géneros del “mainstream” sin perder su esencia.

Desde Spotify México han ido creando diversas listas de reproducción -cuentan con hasta 300- que incluso se han hecho famosas como “La Reina”, “Sad Sierreño” o “Corridos Perrones”. “Son playlist muy afines a la generación Z”, terminó Grageda, aunque reconoció que el tema pendiente de la música mexicana es la inclusión de un mayor número de mujeres.