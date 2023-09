Algoritmo de Google Ads discrimina a hispanohablantes en anuncios de ayuda alimentaria

Washington, (EFE).- El algoritmo que opera Google Ads discrimina a los hispanohablantes en California al distribuir avisos acerca de los beneficios del programa federal de asistencia alimentaria a personas de bajos ingresos, según un estudio de la Universidad Cornell.

En California se puede solicitar el beneficio del Programa de Asistencia para la Nutrición Suplementaria (SNAP) usando un sitio en la red llamado GetCalFresh, desarrollado y operado por Code for America, organización sin fines de lucro que provee herramientas y servicios digitales a dirigentes comunitarios y gobiernos locales.

Code for America recluta a los solicitantes de GetCalFresh mediante Google Ads, explicaron los investigadores. Por ejemplo gasta unos 400 dólares diarios para llegar a cualquiera en el condado de San Diego que teclee las palabras y frases como “obtención de cupones de alimentos”, en Google.

Allison Koenecke, quien ecabezó el estudio y es profesora asistente de ciencias informáticas, explicó que si bien GetCalFresh se ofrece en múltiples lenguajes, los hispanohablantes estaban presentando muchas menos solicitudes que quienes hablan inglés.

“En San Diego el 23 % de las familias que viven por debajo del nivel de pobreza hablan español como su idioma dominante, pero solo el 7 % había solicitado SNAP por medio de GetCalFresh”, explicaron los investigadores.

El equipo descubrió una posible razón: el algoritmo de ahorro de costos de Google Ads funcionaba con demasiada eficiencia y, en el proceso, desestimaba a las personas hispanohablantes.

Dado que Google Ads está configurado para conseguir el mayor número de enrolamientos en SNAP por dólar termina distribuyendo menos avisos a los posibles solicitantes que hablan español porque eso añade más costos que los destinados a quienes hablan inglés, según los investigadores.

Koenecke y sus colaboradores no pueden explicar de manera definitiva la discrepancia en costos, dado que Google Ads es una “caja negra”, es decir una herramienta de propiedad privada exenta del escrutinio público.

“La diferencia podría atribuirse a numerosos factores, como la oferta y la demanda, o algún mal funcionamiento en el sistema”, agregó.