Alianza Lima busca su primera victoria ante Talleres, que quiere dejar el fondo de la clasificación

Lima, (EFE).- Alianza Lima buscará sumar este martes su primera victoria en el Grupo D de la Copa Libertadores a expensas de Talleres de Córdoba en un partido de la tercera jornada a la que llega como líder absoluto Libertad, con 6 puntos, seguido por Sao Paulo con 4.

Alianza llegará al partido con un punto y entonado tras el empate 2-2 que logró en su visita a Sao Paulo, mientras que Talleres buscará recuperarse de la derrota por 2-0 que sufrió ante Libertad y lo mantiene sin sumar unidades.

Peruanos y argentinos se verán las caras en el estadio Alejandro Villanueva, del populoso barrio limeño de La Victoria.

Para este choque, el entrenador argentino del Alianza, Néstor Gorosito, ha convocado a los defensas Carlos Zambrano y Guillermo Enrique, el primero tras haber cumplido con una suspensión y el segundo luego de recuperarse de una lesión que sufrió en un partido del torneo nacional.

“Talleres es un muy buen equipo”, remarcó Gorosito tras el triunfo por 1-0 logrado el pasado viernes sobre Chankas en partido del Torneo Apertura local, antes de señalar que confía en sus jugadores porque tienen “muchísimo para llegar bien alto”.

“Confío mucho en la esencia del jugador peruano, por eso uno hace tanto hincapié en jugar bien a la pelota, porque históricamente el fútbol peruano ha jugado bien”, acotó.

Talleres llegará a Lima con el objetivo claro de recuperarse de la mala racha de resultados que también afronta en el torneo de su país, donde el fin de semana perdió por 1-0 ante el Vélez Sarsfield.

El presidente de la T, Andrés Fassi, dijo que están “muy dolidos” con esos malos resultados, pero confío en que harán una buena presentación ante el equipo blanquiazul.

“No me resigno, no me escondo y lucharemos hasta el final en el torneo de Liga y en Copa Libertadores”, enfatizó.

El entrenador Pablo Guiñazu coincidió en que su equipo debe hacer “una autocrítica”, pero también dijo que están jugando “final tras final”.

“Venimos jugando final tras final, en el campeonato. Estábamos ahí, con chance. Se viene la Copa Libertadores y van de la mano lo anímico con lo futbolístico”, remarcó.

Alineaciones probables:

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Erick Noriega, Pablo Lavandeira, Fernando Gaibor, Kevin Quevedo; Hernán Barcos y Eryc Castillo.

Entrenador: Néstor Gorosito.

Talleres: Guido Herrera; Lautaro Bustos, Blas Riveros, Miguel Navarro, Matías Galarza; Cristian Tarragona, Juan Portilla, Gastón Benavidez, Diego Ortegoza; Emanuel Reynoso y Santiago Fernáández.

Entrenador: Pablo Guiñazu.

Árbitro: El colombiano Andrés Rojas Noguera.

Hora: 17.00 local (22.00 GMT)

Escenario: Estadio Alejandro Villanueva.