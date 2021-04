Alice Braga dice adiós a “Queen of the South”: “Teresa es dueña de su camino”

Los Ángeles, (EFE News).- El espinoso y sangriento viaje de Teresa Mendoza se acerca al fin con la última temporada de “Queen of the South”, serie que ya encara su despedida con una Alice Braga muy orgullosa de lo que ha logrado su personaje.

“Me encanta que sea dueña de su camino, que haya escrito su historia”, aseguró a Efe la brasileña.

“Queen of the South” estrenará este miércoles en USA Network su quinta y última temporada, en la que Teresa Mendoza agarra el timón de su vida para ajustar cuentas con el pasado y para retar a sus enemigos en Nueva York.

Basada en la novela homónima del español Arturo Pérez-Reverte, Braga (Sao Paulo, Brasil, 1983) retomó en 2016, en inglés y para EE.UU., esta historia que ya había sido llevada en 2011 a la pequeña pantalla con Kate del Castillo en la serie en castellano “La reina del sur”.

Las emociones intensas para Braga en 2021 no acabarán con el adiós de “Queen of the South”, ya que la actriz de películas como “Cidade de Deus” (2002) o “I Am Legend” (2007) presentará en agosto la nueva “The Suicide Squad” del director James Gunn y en la que aparece junto a Margot Robbie, Idris Elba y John Cena.

LA FUERZA DE TERESA

Pregunta: ¿Qué es lo que más va a extrañar de Teresa Mendoza?

Respuesta: Creo que la fuerza que tiene ella. Es una mujer que tiene muchas ganas de sobrevivir, que no se victimiza con los problemas que la vida le impuso.

Empieza la serie como la novia de un narcotraficante, muy naíf, muy delicada y un tanto perdida en este mundo. Y luego se vuelve alguien de mucho éxito en el tráfico de las drogas.

P: Teresa siempre ha sido una mujer en un mundo de hombres. ¿Cómo sobrevivió y triunfó en ese entorno?

R: Gracias a su inteligencia (…) Cuando estaba en una situación límite entre la vida y la muerte, ella siempre supo escapar por estar pensando por adelantado, por pensar en el otro, por pensar en posibles caminos de salir y escaparse.

Nunca buscó solo el poder, sino que tenía ganas de sobrevivir. Es un instinto muy primario, muy verdadero.

P: En el primer episodio de la quinta temporada, Teresa dice que está cansada de huir y que le ha llegado el momento de convertirse en una cazadora. ¿Estamos ante una nueva Teresa?

R: Es bien distinta en esta temporada.

Con todo lo que pasó en la cuarta, que perdió a su ahijado y que tuvo tantas pérdidas en su vida, pensó que ya no más (…) Hay un momento de “basta, ahora tengo que poner las cartas sobre la mesa y ser la jefa”.

La quinta temporada me encanta porque es un arco muy completo de una mujer que decide sobre su vida desde que era una niña en Culiacán (México) hasta convertirse en la dueña de un tráfico de drogas gigantesco, de un “business” gigantesco.

Teresa es dueña de su camino: creó y escribió su historia. Y eso me encanta.

Esta temporada va exactamente sobre esto: cómo percibe que las decisiones que ha hecho en su vida son las que la llevaron a donde está. Dice: “I’m done playing games’, ya no quiero jugar más. Ahora voy con todo” (risas).

¿AMOR ENTRE CRIMINALES?

P: La serie habla mucho de violencia y venganza, pero también hay una parte romántica de Teresa con James (Peter Gadiot). ¿Hay espacio para el amor en la vida de Teresa?

R: Es muy interesante porque el amor siempre fue un tema muy duro para ella.

Todas las veces que se enamoró de alguien o que sentía cariño por alguien, esa persona se fue (…) James fue como un maestro para ella, pero la dificultad del amor en un “business” como el tráfico de drogas es que te hace más débil, más susceptible de que te agarren por el corazón.

Cuando vuelve James en esta temporada, vuelve dándole a ella mucha información. Y es un poco lidiar con eso.

Pero es imposible, creo que el amor siempre salva, pero es muy duro en una serie como esta. El mundo de las drogas no es muy apropiado para el amor, ¿verdad? (sonríe).

P: Después de cinco temporadas de una serie en EE.UU., en inglés y con una protagonista latina, ¿cuál será el legado que dejará “Queen of the South”?

R: Para mí, de verdad, fue un honor poder hacer de Teresa.

Yo había leído el libro como unos siete años antes de filmar el episodio piloto (…) La serie la hicimos muy distinta de la novela: hicimos el primer capítulo más como el libro y luego los creadores (de “Queen of the South”) fueron en otras direcciones.

Pero a mí siempre me encantó el personaje del libro. Intenté buscar la personalidad, el alma, la espina dorsal y la vibra de la Teresa de la novela.

Poder hacer una mujer latina en este momento de la televisión en EE.UU. fue un honor muy grande, pero, claro, es una historia de narcotraficantes.

Creo que tenemos que contar historias latinas que no sean solamente sobre inmigrantes, sobre narcotraficantes… Sería bueno hablar simplemente de personajes que son latinos y que tienen historias normales.

Yo busqué deconstruir en esta serie esa forma de narcotraficante que es malo, que no tiene corazón, que siempre está matando y que mata por nada. Busqué el antihéroe, pero Teresa es la heroína de su propia vida.

Intenté encontrar el clásico narcotraficante y la violencia, porque tenemos mucha acción en la serie, pero también (mostrar eso) en equilibrio con la fuerza de la mujer y las maneras en que las mujeres decidimos sobre nuestras vidas.

