Alicea, el “atrevido” que incorpora lo urbano a la salsa para triunfar siendo “uno mismo”

San Juan, (EFE).- El cantante puertorriqueño Christian Alicea, exponente de la nueva camada de jóvenes salseros, dice a EFE que lleva el ritmo urbano “en la vena” y que su atrevimiento al mezclar ambos géneros y “ser uno mismo” ha ayudado en su éxito.

Con 27 años, Alicea, natural del municipio montañoso de Lares en el oeste de Puerto Rico, se ha situado entre los salseros noveles de mayor potencial por fusionar ritmos y algunas particularidades del reguetón con la salsa, como una manera para atraer a los más jóvenes a escuchar el género tropical.

“Al momento de hacer música, hay que ser tú, ser tú lo más posible. Y si me defino como persona en cuanto a la música, me gusta lo tropical, pero a la misma vez me encanta lo que tenga que ver con lo urbano, que es lo que llevo en la vena y es lo que sale”, sostuvo Alicea.

Sintió miedo al mostrar una imagen diferente

Christian Bosque Alicea, nombre de pila del cantante, se diferencia asimismo porque luce una imagen más “atrevida” de intérprete urbano que de un salsero: tiene ambos brazos tatuados, usa gafas negras grandes de sol y luce un recorte bien pegado al cráneo.

En esta misma línea, admitió que al decidir dedicarse a cantar salsa, tuvo “miedo” al demostrar “ser diferente” y vestir también distinto.

“Nada más con yo arrancar a tratar de hacer algo que sé que no es común, hay que tener agallas para eso”, afirmó Alicea a pocas semanas de presentarse por primera vez en el Día Nacional de la Salsa el 17 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn.

“Pero a pesar del riesgo, sabemos que nos está funcionando lo que tenga que ver con la creación de las canciones, las redes sociales, la vestimenta, la jerga con la que hablo. Nos ha ayudado el ser uno mismo y hacer música como uno es”, explicó.

Alicea, según contó, se crió escuchando varias influencias musicales como la salsa, el merengue y el reggae por su padre, el músico José Ramón Bosque, conocido como ‘Ito’.

La salsa y el reguetón son familia

De todos, la salsa y lo urbano le guiaron a crear su primer disco, ‘Yo’ (2023), que cuenta con 16 temas e incluye colaboraciones con reguetoneros como J Álvarez, Rafa Pabón y Maffio, así como con el merenguero Tony Tun Tun y las producciones musicales de DJ Nelson y Eliot El Mago De Oz.

Para Alicea, la combinación de la salsa con el reguetón tiene una vasta relación, pues ambos géneros fueron creados en la calle por latinoamericanos, sus artistas usan en ocasiones estrambóticas cadenas de oro y sus canciones relatan vivencias callejeras y de temas sociales.

“Simplemente cambió de género, de sonido, pero sigue siendo el mismo sello. Y la mayor parte de los artista que triunfan son los que han salido de la calle”, indicó.

La inusual carrera musical de Alicea arrancó desde pequeño “por culpa” de su propia familia, según recordó.

Continúa el linaje musical familiar

Su padre es el principal artista de la familia, y sus dos hermanos, Josué Bosque Alicea y Xavier Bosque Alicea, también son músicos.

El trío de hermanos acompañaba a su padre a las presentaciones musicales, donde montaban los equipos y los instrumentos “haciendo alboroto por toda la isla”, rememoró Alicea, quien después se matriculó en la Escuela Libre de Música de Arecibo.

Así, poco a poco, empezó a elaborar sus primeras canciones en salsa hasta que surgió ‘Cobarde’, su primer gran éxito que le cambió “la vida”, ubicándose entre los artistas de la nueva camada de la salsa junto a Luis Vázquez, Luis Figueroa, Merari y Moa Rivera, entre otros.

Al mismo tiempo, comenzó a crear temas urbanos y el primero que hizo fue con J Álvarez con la remezcla de ‘Cobarde’, que entonces incluyó en el disco ‘Yo’, del cual próximamente lanzará una edición especial con otros artistas invitados.