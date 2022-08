Alicia Villarreal, Lupillo Rivera y Fonseca le pondrán comedia a “El retador”

Ciudad de México, (EFE).- Haber analizado la primera edición de “El retador” les sirvió a los productores del programa de concurso para regresar con una temporada más divertida, con comedia y con cantantes como Alicia Villarreal, Lupillo Rivera y Fonseca.

“El equipo de producción tomó nota de todas aquellas cosas que podían mejorar y este año nos comprometimos a ser más divertidos e incorporar más la comedia”, respondió a Efe el productor Rubén Galindo en una conferencia de prensa.

Además, Marcelo Strupini -otro de los productores- será el encargado de darle un tono más de “reality show” que lo que fue la competencia anterior, por lo que tendrá una mirada más íntima a los competidores provenientes de Estados Unidos, México y otros países de Latinoamérica.

Pero si algo cambió para esta segunda edición, fue que ahora figuras consolidadas del mundo de entretenimiento tendrán que defender su carrera al competir contra artistas desconocidos del medio.

Entre ellos, la cantante Dulce, como la “campeona” en la categoría de canto; Arath De la Torre, como “campeón” en imitación, y Pía Sanz junto con Adrian Di Monte, en la categoría de baile.

Las cuatro reconocidas personalidades tendrán que demostrar que sus tablas en el mundo del entretenimiento no han sido en balde en cuanto a calidad artística, pero seguros de su talento, los artistas presentes aseguraron no tener miedo y ser fanáticos de los retos.

La cantante Dulce afirmó que esta es una oportunidad para ayudar a las personas que tienen sueños, pues al principio de su carrera ella obtuvo la ayuda de José José.

“¿Por qué no voy a ser la “tablita” para que alguien dé ese paso?, me encantaría irme y dejar aquí al nuevo José José, al nuevo Marco Antonio Muñiz o al nuevo Juan Gabriel”, explicó.

Pero su trabajo no solamente será juzgado por el público, sino por sus semejantes al tener como jueces a Villarreal, Rivera y Fonseca.

“Como jueces nos vamos a preparar para tener ese nivel que se va a tener aquí, pero vamos a sentir quién bailó hermoso, tal vez no somos expertos pero hemos bailado y en la comedia obviamente si te hace reír es muy bueno”, expresó Villarreal.

Sin embargo, Lupillo aseguró que la terna que más teme calificar es la de baile, pues confesó que tiene un nulo talento para dicha disciplina.

“Un maestro me pidió que no lo recomendara para que no dijera que fui su alumno”, mencionó entre risas, pero aseguró que en los cantantes buscará “la interpretación, las ganas que tengan de ganar y de entregarse al 100 % en el escenario”, comentó.

Esta será la primera vez que la transmisión de “El retador” compartirá audiencia simultánea con Estados Unidos gracias a la alianza de Televisa e Univisión que se dio en 2021.

Su estreno será el 14 de agosto en México a través de Las Estrellas bajo la conducción de Consuelo Duval y Sofía Escobosa, y en EE.UU. presentado por Jessica Rodriguez, en Univisión.