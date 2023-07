Alisun, la hija de El Buki, estrena su primer sencillo en español “Solo Importa el Amor”

Los Angeles, (Notistarz).- La cantante Alisun, hija de “El Buki” Marco Antonio Solís, estrena “Solo Importa el Amor”, su primer sencillo en español, cuya letra exhorta a amarse y a sentir en primera instancia el amor propio.

Este tema, en la misma línea de Alisun de hacer del mundo un lugar mejor, con música llena de contenido e inspiradores mensajes, cobra especial importancia por tratarse de su primer lanzamiento en español desde el inicio de su carrera como solista en 2022.

“Solo Importa el Amor” es una poderosa canción de su propia inspiración, llena de fuerza e infinita ternura, donde el regalo de su voz transporta a una sublime dimensión y cuya letra exhorta a permitirse sentir el poder del amor; en primera instancia el amor propio.

“Es como estar feliz con quien vive en ti y parar de juzgar lo que hacen los demás… es como ser mejor, vivir con compasión, la razón no importa si bloquea el amor”, señala la letra.

Alisun es poseedora de un estilo único, que se ha ido forjando desde temprana edad incluenciada por sus raíces y herencia latina que corre por sus venas, por parte de su padre, el cantautor mexicano Marco Antonio Solís, y de su madre cubana, la empresaria Cristian Solís. En enero 2023 se estrenó su primer EP titulado “Mundieo” compuesto de sencillos lanzados durante 2022 como “Hypothermia”, “They Live In and Around Us”, “Around the World” , el tema que da título al EP “Mundieo” y “Fuego” (“My Fire) con versiones en español e inglés. En diferentes oportunidades Alisun ha definido su música como una “experiencia mágica inmersiva” que sale desde lo más profundo de su corazón y que su gran sueño es “tocar” los corazones de quienes la escuchen, un objetivo que día a día se convierte en realidad gracias a su tesón, convicción y amor por la música.