Almada: “Los partidos de fútbol son como las huellas digitales”

Toluca (México), (EFE).- El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Pachuca mexicano, aseguró que los partidos de fútbol son como huellas digitales, diferentes entre ellos, por lo cual las dos goleadas de su equipo al Toluca este año no significarán nada en la final del torneo Apertura.

“Los partidos de fútbol son como las huellas digitales, todas distintas; no tienen que ver los enfrentamientos anteriores con esta final”, dijo Almada en una rueda de prensa, en referencia al 0-3, el pasado 13 de marzo en el torneo Clausura, y al 1-4, el 28 de agosto en el Apertura, las dos veces en casa de su rival.

Pachuca visitará este jueves al Toluca en el arranque de la fase decisiva del campeonato en la que su equipo saldrá a ratificar su condición como el mejor de México en el último cuarto de siglo, con seis títulos de liga, la Copa Sudamericana del 2006 y cinco cetros de la Concacaf.

Almada reconoció que Pachuca llega a su segunda final consecutiva en un buen momento de forma, sin embargo, el reto será de alto grado de dificultad y estarán obligados a hacerlo todo bien para salir adelante.

“Estamos en buen momento, pero va a ser una final complicada por el poderío de Toluca. Nosotros confiamos en las cosas que hacemos; cualquier cosa que digamos debemos demostrarla en la cancha porque con las palabras no se ganan los partidos”, observó.

Los Tuzos perdieron la final del pasado torneo Clausura ante el Atlas. Almada cree que su equipo hizo lo necesario para ser campeón, sin embargo no lo demostró con goles.”

“Los merecimientos no suben al marcador, esperamos que mañana podamos salir adelante”, indicó.

Al referirse a las condiciones en las que asumirá la final, el estratega dijo no sentir presión porque en el fútbol lo que hace siempre es disfrutar.

“Presión siente el que se levanta a la cuatro de la mañana para darle de comer a sus hijos. Esto es para disfrutarlo”, agregó.

Los Tuzos buscarán un buen resultado en el duelo de ida de la final para llegar en condiciones ventajosas al partido de vuelta el domingo en su estadio, sin embargo, Almada insistió en que será un encuentro difícil.

“Tienen un gran equipo, con un gran entrenador, y llegan en buen momento”, aceptó.