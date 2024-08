Almagro tilda de bajeza la represión en Venezuela y exige se respete el voto del pueblo

Miami, (EFE).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, defendió este jueves en Miami que se tiene que respetar el voto del pueblo de Venezuela, que en las elecciones del pasado 28 de julio votó a favor de una “transición a la democracia y a la paz”.

Durante una rueda de prensa en la sede de la Alcaldía de esta ciudad del sur de Florida (EE.UU.), Almagro señaló que en las elecciones celebradas en Venezuela el pueblo votó por el ejercicio pleno de los derechos que tiene a “la paz, la democracia y la justicia”.

“La paz de la defensa y la lucha por los derechos humanos, la paz de mejores condiciones sociales, los derechos sociales, civiles, políticos, económicos, y culturales de toda la gente”, ahondó el secretario de la OEA.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano proclamó como ganador al actual presidente de ese país, Nicolás Maduro, con más del 51 % de los votos, pero sin aportar evidencia alguna, a diferencia de la plataforma de la oposición mayoritaria, que ha mostrado actas electorales que muestran ganador a su candidato, Edmundo González Urrutia.

El proceso electoral venezolano ha sido criticado por la comunidad internacional, así como por el titular de la OEA, y varios países han reconocido a González Urrutia como presidente electo.

Almagro lamentó hoy que Venezuela esté “pasando momentos más que difíciles”, en medio de “represión, cárcel, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales”, lo que refleja que el Gobierno encabezado por Maduro ha hecho un “uso indiscriminado de la violencia sobre su pueblo”.

“Hay que ser muy bajo, hay que ser absolutamente infame y repulsivo para hacer eso”, denunció el titular de la OEA.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, y el comisionado de esta ciudad Joe Carollo le hicieron entrega a Almagro de las llaves de la ciudad, así como una proclama de reconocimiento por su labor en defensa de la democracia y los derechos humanos.

En declaraciones a los medios, Suárez pidió no dejar que Maduro “efectúe este fraude” electoral, y abogó por una respuesta coordinada a nivel internacional a favor de “la verdad” de los resultados.

“Eso no solo va a liberar a Venezuela sino que le dará un respiro de esperanza a Cuba, Nicaragua y a las personas que quieren y merecen ser libres”, recalcó.

Almagro ha criticado ya que las autoridades electorales de Venezuela hayan proclamado ganador a Maduro sin haber presentado las actas que certifiquen esta victoria, un retraso que posiblemente sea, dijo, “el más largo en la historia de la región”.

La semana pasada, el Consejo Permanente de la OEA no pudo sacar adelante una resolución que exigía la publicación de las actas del CNE, debido a la abstención o ausencia de Brasil, Colombia y México.

La resolución había sido impulsada por Estados Unidos y por los países latinoamericanos cuyos embajadores fueron expulsados de Venezuela tras las elecciones, como Argentina, Perú y Chile.