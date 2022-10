Alonso confía en que la FIA le devuelva el séptimo lugar de Austin

México, (EFE).- El español Fernando Alonso, doble campeón mundial de Fórmula Uno, expresó su confianza en que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) le devuelva el séptimo puesto logrado conseguido el domingo pasado en Austin.

“Confío en que la apelación de Alpine salga adelante y me devuelvan el séptimo puesto; no es posible admitir la reclamación de Haas 24 minutos más tarde. Sería un mal precedente”, dijo en una rueda de prensa en la capital mexicana.

En la vuelta 22 del Gran Premio de Estados Unidos. Lance Stroll, del Aston martin protagonizó un accidente con el español, que recibió un castigó y perdió ocho lugares.

Este jueves dijo que el reclamo de Hass llegó tarde, lo cual es ilegal y confío en que FIA tome la decisión correcta y le devuelva el séptimo lugar, porque de lo contrario se sentaría un mal precedente y cualquiera podrá reclamar fuera de tiempo.

“Es muy importante lo que suceda para el futuro de la Fórmula Uno porque si no se devuelve se abre una puerta hacia un territorio salvaje”, aseveró.

Alonso, piloto de Alpine, también habló ante los medios mexicanos sobre su futuro y dijo que le quedan por lo menos dos o tres años en la Fórmula Uno.

“Por lo menos dos o tres años”, respondió el único español campeón del mundo, en 2005 y 2006 con Renault.

El ovetense dijo que si se mantiene a los 41 años en la parrilla es porque competir en el automovilismo es lo que mejor sabe hacer.

“Es lo que mejor hago, puedo hacer otra cosas, pero no lo haría bien así que intento dedicarme a lo que mejor sé”, añadió.

Cuando faltan tres carreras, Alonso es noveno de la clasificación con 65 puntos y de cumplir buenas actuaciones, podría terminar entre los ocho primeros.