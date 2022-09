Altomaro: Siento felicidad máxima de que salga la película de “Soy tu fan”

Ciudad de México, (EFE).- La icónica serie mexicana “Soy tu fan” llegará en su versión cinematográfica el 8 de septiembre a la pantalla grande y quienes se hicieron fans hace diez años esperan con ansia el estreno, pero no son los únicos, pues el actor protagonista Martín Altomaro expresó en conferencia de prensa su “felicidad máxima”.

“Siento felicidad máxima de que se haya logrado esto”, expresó el actor, de 46 años y quien ofreció junto a sus compañeros de reparto una conferencia previa al preestreno de la cinta, además de pasearse por una alfombra rosa en la que se agolparon los seguidores de la serie para poder ver a los protagonistas 10 años después.

Y es que el elenco es el mismo que el original, con la participación de actrices como Ana Claudia Talancón, Maya Zapata o Johanna Murillo, quienes aseguraron que, como su compañero de reparto, están tremendamente felices de haberse reunido de nuevo “ya que era lo que el público pedía”, dijo Zapata, quien da vida a Rocío, una de las mejores amigas de Carla “Charly” García (Talancón).

Pero además, explicaron que siempre fueron una familia, por lo que reunirse de nuevo fue como “una reunión de preparatoria (instituto), a los 40, un mes todos juntos en Acapulco”, expresó Murillo, que interpreta a Fernanda de la Peza, otra de las mejores amigas de Charly.

Además, esta sensación de estar en familia ayudó a que los personajes regresaran de manera inmediata. Todos coincidieron en que volver a conectar con ellos fue muy sencillo.

“Es como andar en bicicleta, no se olvida, los personajes los traemos bajo la piel”, explicó Verónica Langer, quien da vida a Marta.

“Soy tu fan” fue una serie de televisión mexicana -adaptación de la serie argentina homónima- que emitió entre 2010 y 2011 sus dos únicas temporadas y que relataba la historia de amor de Charly y Nicolás (Altomaro), una pareja de jóvenes que anhelaban estar juntos, pero antes de eso, ambos tuvieron que vivir diversas situaciones.

Además de que ahora los fieles seguidores de la serie que marcó a toda una generación, podrán pronto ver también una tercera temporada que recientemente fue confirmada.

Y lo que va a enganchar al público, coincidieron todos, es que los personajes se reencuentran después de diez años y no se deja ningún cabo suelto.

“Lo que hicieron fue encontrar por qué pasaron 10 años, pasaron para todos. Vemos cómo están estos personajes, cómo piensan las cosas. Está bien puesto en la película qué pasó en esos diez años”, expresó Altomaro.

Recientemente, Canal Once anunció que tanto la segunda como la primera entrega estarán disponible en el canal de YouTube del canal, además de estar en el servicio bajo demanda de la misma empresa, que es gratuito.