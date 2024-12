Amaia Montero sorprende con nueva apariencia

México, (Notistarz/AMEXI).- La cantante Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, sorprendió a todos sus seguidores por su nueva apariencia.

En octubre de 2022, la artista confesó que se estaba “destruida”, tras publicar una imagen en blanco y negro que puso en alerta a muchos de sus fans por su aspecto cansado, expresión ausente y sin peinar ni maquillar.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió en ese entonces.

Dado el revuelo que causó, su hermana aclaró que Amaia no pasaba “por su mejor momento anímico y psicológico”.

Desde ese día, solo se supo que la artista estuvo un tiempo en una clínica de Navarra, donde le recomendaron reposo, tranquilidad absoluta y desconexión, por lo que desapareció de la vida pública.

Tras varios años de cuidar su salud mental, Amaia sorprendió al cantar a dueto “Rosas” con Karol G, en un show de la colombiana.

A partir de entonces, es cada vez más frecuente sus apariciones públicas y sus post en redes sociales.

Esta vez, la cantante sorprendió con un post en sus redes sociales, en donde se le ve con una imagen rejuvenecida.

En una fotografía compartida por Tony Aguilar, la cantante luce un vestido verde pistacho, cabello rubio platinado, cejas definidas y pómulos destacados.

Aunque muchos internautas atribuyen esta imagen a filtros o inteligencia artificial, en sus redes sociales de la cantante se le observa con un semblante alegre, dejando atrás el episodio oscuro que vivió hace unos años.

