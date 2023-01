Amanda Serrano confía en vencer a Cruz y no descarta la revancha ante Taylor

Nueva York, (EFE).- La púgil puertorriqueña Amanda Serrano confía en que se impondrá por nocáut en la pelea frente a la mexicana Erika “Dinamita” Cruz para lograr los cinco títulos (ahora tiene cuatro) de las 126 libras, en el combate previsto para el 4 de febrero en el teatro Hulu del Madison Square Garden de Nueva York.

“Si va a pelear (Cruz), no tengo duda que la pelea se terminará antes. He tenido la oportunidad de vencer antes del límite a boxeadoras que (nunca) habían sido noqueadas como Daniela Bermúdez (argentina), que era la número 8 en la lista libra por libra al momento de enfrentarnos”, indicó a EFE Serrano, que ha ganado 30 de sus 43 triunfos por KO.

En declaraciones a EFE, recordó que fue la primera en vencer antes del límite a María Maderna, también argentina, en 2014, y que ya había realizado tres defensas del título mundial de la OMB de las 135 libras, antes de enfrentarse a Serrano, y a Ela Nuñez (brasileña), “una guerrera de mil batallas”, a la que venció en su tercera pelea en 2012.

Serrano suma cuatro títulos en la categoría de peso pluma: el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Internacional de Boxeo (OIB).

Ahora se encuentra en la etapa final de su entrenamiento de cara al combate con la mexicana, quien por su parte tienen el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que obtuvo en 2021.

La puertorriqueña (43-2-1, 30 KOs) radicada en Nueva York va ahora por el único título que le falta en las 126 libras, el que posee Cruz (15-1, 3 KOs) de quien dice “es una muy buena peleadora, le gusta lanzar muchos golpes” y que “es lo que buscamos para el 4 de febrero”.

“Le agradezco a ella y a su equipo aceptar la pelea”, afirmó Serrano, alias “The Real Deal” e indicó además que su entrenamiento para enfrentar a la mexicana “ha sido muy bueno: Mucha agresividad y explosividad en los guanteos porque queremos una guerra de Puerto Rico contra México en esta histórica pelea”.

Con esta batalla, Serrano, de 34 años, busca convertirse en la primera campeona absoluta en la historia de Puerto Rico. Pero, si pierde, sería la mexicana, de 32 años, la que lograría todos los títulos de la boricua.

En caso de victoria, luego de este combate la puertorriqueña podría ir por la revancha ante la irlandesa Katie Taylor.

Serrano falló en su primera oportunidad en ser indiscutible en una división, justo en la legendaria pelea en el Garden cuando perdió por decisión dividida ante Taylor, quien conservó los fajines del peso ligero en la primera pelea femenina en 104 años en la sala principal del Madison y que también hizo historia porque ambas cargaron con una bolsa de al menos un millón de dólares.

La revancha está pendiente aunque se habla de mayo en Irlanda, recordó Serrano, que por ahora está centrada en darle a Puerto Rico su primer campeonato absoluto.

“Sería un combate de campeona indiscutible contra campeona indiscutible, ¿qué mejor que eso?” , dice de la pelea ante Taylor, confiada en su triunfo en el Madison.

Afirma que para enfrentar a la mexicana seguirá con su táctica de hacer “de todo” en el cuadrilátero. “Uso todas las distancias y siempre me preparo para cualquier tipo de pelea. Yo solo espero que Erika venga a pelear y le demos a la gente una gran pelea que contar de esta hermosa rivalidad deportiva entre Puerto Rico y México”, sostuvo Serrano, considerada entre las tres principales púgiles de su categoría en el mundo.